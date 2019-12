Surgiu aquela superfesta de réveillon de última hora, mas a sua pele está com o aspecto tão cansado das confraternizações do fim de ano e somente a make não será suficiente para disfarçar as imperfeições? A esfoliação é uma boa aliada para deixá-la com o aspecto renovado em pouco tempo. A especialista Tatiana Matos, entretanto, alerta que é importante alguns cuidados para realizar o procedimento. “A esfoliação do rosto deve ser realizada com produtos específicos para essa região e de preferência uma vez na semana, pois mais do que isso pode provocar irritações. A técnica ajuda a controlar a oleosidade que se torna mais constante no fim de ano pelo aumento da temperatura, deixa a cútis macia, uniforme e melhora a circulação sanguínea, promovendo uma total limpeza e renovação no local”, destaca.

Sabonete facial não deve ficar de fora da nécessarie de férias

Sair de férias significa dar um tempo na rotina para descansar e se divertir, mas isso não implica na falta de cuidados com a pele do rosto! Por isso, um item que cabe facilmente na nécessaire de viagem é o sabonete facial. Ele pode fazer uma grande diferença para que a pele fique com um aspecto saudável mesmo no fim de ano. A especialista comenta quais os benefícios desse produto: “lavar o rosto duas vezes ao dia com um produto específico é um cuidado bem simples, mas que garante uma face devidamente higienizada em um momento tão atípico como o fim de ano. E nesse período, nada melhor do que a água na temperatura normal, já que a época de calor é propícia para a estimulação da produção de glândulas sebáceas, o que contribui para a oleosidade – e quando se lava na água quente isso pode ser ainda mais agravado”, aborda.

Filtro solar e antioxidante também não podem faltar

A exposição solar sem proteção à radiação é responsável por boa parte do envelhecimento precoce da pele. Na temporada de verão e férias, onde muitas pessoas querem ficar bronzeadas, os cuidados precisam ser redobrados e nada melhor do que uma barreira completa de proteção. A dermatologista Tatiana Matos aponta como combinar a ação de antioxidantes e protetor solar para um resultado eficaz para cuidar da pele do rosto no fim de ano. “O filtro solar é efetivo contra a ação da exposição solar externamente, mas protege somente cerca de 50% dos danos relacionados a presença de radicais livres na radiação ultravioleta. Ao incluir os antioxidantes para cuidar da pele do rosto, a proteção se torna também interna e completa, já que essas substâncias atuam minimizando a ação dos radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento da pele”, esclarece.

Produtos específicos para a hidratação do rosto são essenciais

Outro cuidado que a dermatologista alerta é sobre o uso dos cremes hidratantes formulados especialmente para o rosto, principalmente com o aumento da exposição solar e consumo de bebidas alcoólicas – comum nas festas de fim de ano. “O rosto geralmente tem a pele mais fina do que o corpo, o que resulta numa maior quantidade de glândulas sebáceas e mais sensibilidade. Por isso, aplicar produtos indicados para o corpo na face, principalmente no período em que o rosto está exposto a mais degradações como o fim de ano, pode gerar um quadro alérgico, aumentar a oleosidade e gerar irritação na região”.

