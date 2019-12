Conceito refere-se ao uso de tecnologia na vida em sociedade. Futuros profissionais devem se preparar para trabalhar em ambientes totalmente conectados



Indústria 4.0, era 4.0 ou 4ª revolução industrial: todos estes termos se referem às transformações radicais na produção, relacionamento e consumo de toda a sociedade. “Vivemos no quarto momento de ruptura no modelo produtivo da nossa sociedade. A primeira revolução industrial aconteceu entre os séculos 18 e 19, na Europa, com a chegada das máquinas. A segunda é a partir da metade do século 19, com aprimoramento de tecnologias e uso do petróleo. Já a terceira, foi em meados do século 20, com a globalização. A era que passamos agora é do advento de tecnologias como inteligência artificial, big data, realidade aumentada, impressão 3D, internet das coisas”, explica Berenice Happel Cavalheiro, gerente da unidade Celso Charuri do Sistema Fiep.

Informação em tempo real, algoritmos, aplicativos que mudam a forma de consumirmos e nos relacionarmos: estas são só algumas das características da 4ª revolução industrial que já estão presentes no nosso dia a dia. Por influenciar diretamente no modo de produção e oferta de serviços, exige um novo profissional para atuar neste mercado. “As empresas exigem, cada dia mais, que suas equipes tenham uma formação tecnológica e inovadora, com qualidades multidisciplinares que saibam resolver problemas e trabalhar em equipe”, conta Berenice.



Homem X Máquina

Há um temor de que as máquinas vão tomar o lugar das pessoas no ambiente laboral, mas Berenice explica que não é o caso. “Toda essa tecnologia diminui a necessidade de postos de trabalho que realizam tarefas mecânicas. Mas, neste mesmo cenário, surgem demandas de ocupações para profissionais capazes de gerenciar estes dados, informações e tecnologias”, afirma.

O Sistema Fiep, por meio do Senai no Paraná, oferece cursos de qualificação profissional com o objetivo de capacitar trabalhadores com foco na transformação digital, indústria 4.0 e cultura maker. A unidade Dr. Celso Charuri, localizada em Curitiba, oferta cursos como Lógica da Programação I e II e Programação de Jogos Digitais, além de Desenvolvimento de Sistemas – ênfase na indústria 4.0 (Tech IT), com foco em novas tecnologias. “O profissional do curso Tech IT, por exemplo, será um desenvolvedor de soluções tecnológicas, que além de ter competências técnicas e soft skills, terá formação em internet das coisas, big data, cibersegurança, liderança, colaboração e criatividade”, explica Berenice.

