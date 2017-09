Tendo como principal objetivo o amor pela Pátria, neste domingo, dia 3 de setembro a comunidade vai estar presente na Avenida Winston Churchill, para o tradicional Desfile programada para inicia às 9h e encerrar-se às 12h30h. Neste ano, vão desfilar oito mil integrantes e o público esperado para prestigiar o evento é de 35 mil pessoas. O evento também conta com o tradicional apoia Condor Super Center.

O tema escolhido foi “Vale do Pinhão”, e dele participam estudantes de escolas municipais, estaduais, rotarianos, escoteiros, desbravadores, integrantes das Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e núcleos de serviços da Prefeitura.

Um destaque deste ano é a apresentação de 300 Kombis antigas, que vão desfilar tentando bater o recorde sul-americano de maior desfile deste modelo de veículo.

Para João Simões Cordeiro, Administrador da Regional Pinheirinho, “o tema Vale do Pinhão foi escolhido porque Curitiba está retomando o histórico da cidade de transformação, mudança e inovação”.

O presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta ressalta que “estar presente no desfile cívico-militar do Pinheirinho é uma grande honra, pois ações como esta que resgatam o patriotismo e incentivam a cultura do nosso país são de suma importância para manter vivo o amor pelo Brasil”.