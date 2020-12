Com o objetivo de ajudar os varejistas a aderirem ao PIX, a RP Info lança uma atualização do seu sistema que permite pagamentos por meio desta nova modalidade. De maneira rápida e prática, a ferramenta da RP Info permite que os clientes paguem as suas compras 24h por dia, sete dias por semana, com o valor transferido para o recebedor em até 10 segundos. Além da rapidez, a principal vantagem é a redução de custos, já que o varejo costuma trabalhar com taxas elevadas nas operações via cartão. A expectativa é que 90% da base de clientes aptos da RP Info façam a adesão.

Segundo o diretor de desenvolvimento da RP Info, Leandro Berres, esta é uma das novidades de 2020 motivadas por um cenário de pleno desenvolvimento tecnológico. “A pandemia acabou agilizando a implementação de diversas tecnologias, entre elas o PIX. Esta evolução vai proporcionar que os supermercados possam adotar estratégias mais agressivas, já que a economia poderá ser repassada em forma de investimentos ou de ofertas aos clientes”.

O gerente de desenvolvimento da empresa, Emerson Frigo, destaca a importância de os supermercados utilizarem o PIX como estratégia de negócio. “Além de toda a economia de recursos e de tempo, a nova modalidade de pagamento passa a ser um diferencial na escolha dos estabelecimentos pelos consumidores, já que é algo super prático e que não exige contato físico com equipamentos, cartões ou dinheiro”.

Os clientes da RP Info que utilizam Sitef e que tenham o módulo CardSE contratado junto ao Software Express estarão aptos a utilizar. Basta solicitar a atualização do sistema de Frente de Caixa. A atualização não terá custo ao consumidor. Caso não utilize módulo Sitef CardSE, basta solicitar a aquisição.

Para efetivar o processo, o supermercado deve cadastrar as chaves PIX na sua instituição financeira.

PIX na prática nos supermercados

O cliente solicita ao operador de caixa para efetuar pagamento de compra via PIX;

O operador de caixa aciona forma de pagamento PIX (via Sitef);

A Frente de Caixa inicia comunicação com Sitef, que faz a comunicação com o Banco Central para iniciar a transação PIX;

A Frente de Caixa monta QR Code para pagamento que pode ser visualizado tanto na tela do operador de caixa quanto na tela do cliente e no Pinpad (equipamento ligado fisicamente ao PDV para pagamento com cartão de Crédito/Débito);

Cliente aciona a forma de pagamento via aplicativo instalado em seu celular (aplicativo do banco, fintechs, etc) e efetua leitura do QR Code gerado pela Frente de Caixa para efetivar pagamento via celular;

Frente de caixa consulta se o pagamento está ok junto ao Sitef (que por sua vez comunica com o Banco Central para validações da transação de pagamento);

O pagamento estando ok, a Frente de Caixa finaliza processo com Sitef efetivando pagamento no cupom.