Quem é que nunca sonhou em ser rico um dia, não é mesmo? Ter a vida bem estabelecida, não precisar se preocupar com as contas que estão começando a ficar atrasadas, poder viajar pelo mundo… Deve ser realmente uma ótima forma de se viver. Mas você já parou pra pensar no que poderia fazer para chegar nessa condição um dia?

1 – Se você pensa em guardar dinheiro, mas não em ganhar dinheiro

Vemos muita gente por aí falando em juntar dinheiro, fazer economias, não gastar com coisas supérfluas. Tudo isso realmente faz parte e são bons conselhos, mas quantas pessoas pensam em novas formas de ganhar dinheiro? Mais importante do que guardar dinheiro, é ganhar dinheiro! Se você sonha em ser rico algum dia, tá na hora de começar a ter ideias!

2 – Se você não arrisca

A maioria das pessoas que conseguiram subir na vida tiveram que sair de suas zonas de conforto e ir em busca de algo totalmente diferente. O conselho é: arrisque! Confie em sua intuição e em suas ideias, você pode chegar longe!

3 – Se você desiste na primeira falha

Infelizmente, muita gente faz isso. Pode ser que tenha uma ideia genial, inovadora, algo que ninguém nunca pensou em fazer antes, mas na primeira porta que se fecha, já desiste de cara. Não é assim que funciona… Por que não usar o fracasso como algo que vai te impulsionar e te motivar a tentar de novo?

4 – Se você está satisfeito com o que tem

Um dos maiores erros é o comodismo. Ninguém vai conseguir ficar rico um dia sem procurar por oportunidades melhores. Enquanto você prefere ser pago por horas trabalhadas, e ter um salário fixo, pessoas que sabem aonde querem chegar não se contentam apenas com isso preferem ser pagas de acordo com seus resultados.

5 – Se você compra coisas mas não consegue pagar

Tá aí mais um problema. Se você gasta mais do que ganha, provavelmente não conseguirá ser considerado rico um dia.

6 – Se você não estabelece metas

É importante sempre ter objetivos, pois eles é que te motivam a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa. Não adianta nada ficar guardando dinheiro a vida toda, se você não sabe o que vai fazer com ele. As metas são necessárias até mesmo para que você mantenha controle sobre si mesmo.

7 – Se você primeiro gasta, e guarda apenas o que sobrou

Se você primeiro gasta com tudo o que acha que tem direito, para só depois pensar em guardar o dinheiro, também não conseguirá ser rico um dia. É importante sim dar prioridade para as contas que devem ser pagas. Uma ótima ideia definir um valor exato que você guardará todo mês, e não descumprir isso.

Fonte: Isabela Ferreira, adaptado