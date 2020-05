Para quem deseja ter mais momentos próximos da natureza, montar uma horta ou pequeno jardim pode ser uma boa ideia. Até mesmo na varanda do apartamento é possível cultivar frutos, chás, hortaliças e temperos. Assim, você cuida da saúde física e mental, aprende a valorizar os recursos naturais e a explorar um pouco mais o rico e diversificado mundo das plantas.

Um local com terra, adubo orgânico, sementes ou mudas e ferramentas adequadas já são o suficiente para dar início a sua própria horta. Os problemas com a falta de espaço podem ser solucionados com os vasos autoirrigáveis que além de compactos e bonitos possuem sistema que dispensa as regas diárias.

Depois de organizar o espaço do cultivo, é hora de seguir essas dicas para plantar de forma correta:

Uma das etapas fundamentais do cultivo é o plantio, ou semeadura. A maioria das espécies são comercializadas em muda, o que acelera o desenvolvimento reduzindo possíveis perdas na germinação;

Caso a muda esteja em um recipiente, retire-a com cuidado para não desmanchar o torrão. Se ela estiver em uma embalagem biodegradável, pode plantar com recipiente e tudo;

Evite colocar adubo em contato direto com as raízes. A adubação mais intensa deve ser realizada ainda no preparo do solo;

Verifique o espaçamento entre as plantas, pois elas crescerão ocupando uma área bem maior do que quando pequenas;

Mantenha o mesmo nível do torrão da muda em relação ao solo;

Comprima a terra no entorno da muda após o plantio e irrigue com abundância para que o solo se acomode ao redor das raízes;

Para espécies de maior porte, utilize uma estaca para tutoramento da muda, para orientá-la durante o crescimento. Dessa maneira ela se manterá reta até suas raízes serem capazes de suportar condições adversas.

Pronto! Agora é só cuidar com muito carinho e manter as regas adequadas. Logo você estará consumindo um alimento fresco, sem nenhum agrotóxico e que você mesmo plantou.