A triagem neonatal biológica, mais conhecida como Teste do Pezinho, foi

introduzida no Brasil na década de 1970 que na época investigava apenas

duas doenças. Hoje, o Sistema Único de Saúde (SUS) realiza o Teste Básico

para seis doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença

falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia

adrenal congênita. Mas, pode-se triar até 48 doenças no Teste do Pezinho

Super.



O exame é feito a partir de gotas de sangue colhidas do calcanhar do

recém-nascido. É rápido, pouco invasivo e não traz risco algum à saúde do

bebê. Ele deve ser realizado entre o 3° e o 5° dias de vida e o resultado

dever ser apresentado em consulta médica ou de enfermagem em Unidades

Básicas de Saúde, ou em consultórios particulares.



Com a realização do Teste do Pezinho é possível diagnosticar precocemente

essas doenças, permitindo a intervenção oportuna por meio de tratamento

específico, diminuindo ou até eliminando os problemas associados a essas

doenças. Essa ação preventiva e simples alcança mais de 80% dos nascidos

vivos brasileiros.



Em 2001, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Triagem

Neonatal e tornou o teste do pezinho obrigatório em todo o território

nacional na rede pública e privada.