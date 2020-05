CURITIBA (PR) – Para proporcionar um atendimento mais exclusivo e confortável para as pessoas interessadas em exercer atividades com produtos controlados como armas, munições, blindagem de veículos e comércio exterior (exportação e importação) de produtos químicos que se encontram na lista de Produtos Controlados pelo Exército (PCE), o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 5ª Região Militar (SFPC/5) mudou de endereço.

Em um prédio com mais de 700 m², o SFPC/5 já está atendendo ao público na Rua Nita Hubel, 466, no Pinheirinho, há 500 metros do Forte do Pinheirinho.

Um efetivo de 46 militares trabalha no local com a meta de melhorar, continuamente, a gestão de processos, dentro de uma concepção alinhada com a proatividade e a celeridade, visando melhor atender aos usuários dos estados do Paraná e Santa Catarina.

O Comandante da 5ª Região Militar, General de Brigada Claudio Senko Penkal, reforçou a importância do SFPC/5 para a sociedade e agradeceu a presença dos convidados.

A solenidade de inauguração do novo espaço contou com a presença do Comandante da 5ª Divisão de Exército, General de Divisão Carlos José Russo Assumpção Penteado, representantes dos Órgãos de Segurança Pública do Paraná, Prefeitura Municipal de Curitiba e Comandantes das Organizações Militares de Curitiba.