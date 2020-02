Será no período de 14 à 22 de março de 2020 com intensa programação religiosa e social.

Dia 08/03 (domingo) as 10 horas – Missa Italiana: Relembrando as origens com a participação da Comunidade São Sebastião.

Dia 14/03 (sábado) as 16 horas – Missa de Envio com a participação da Matriz

Dia 15/03 (domingo) as 19 horas – Missa na Matriz e logo após Procissão Luminosa sentido Comunidade São José com a participação das Pastorais da Comunidade.

Dia 16/03 (segunda-feira) as 19.30 horas – 1º dia do Tríduo com Missa, São José Pai adotivo de Jesus, Filho de Deus.

Dia 17/03 (terça-feira) as 19.30 horas – 2º dia do Tríduo com Missa, São José esposo de Maria. Pastoral: Mensageiras. Gesto concreto: Alimentos com a participação da Comunidade São José Operário.

Dia 18/03 (quarta-feira) as 1.30 horas – 3º dia do Tríduo com Missa, São José Patrono da Igreja. Pastoral: Terço dos Homens, Gesto concreto: Material de limpeza com a participação da Comunidade Vitória.

dia 19/03 (quinta-feira) as 19 horas – Dia do Padroeiro. Missa Solene presidida por Dom Amilton com a presença do Coral Arquidiocesano Luz dos Pinhais (Maestro: José Luiz Marinque). Logo após jantar com risoto, churrasco e saladas (trazer pratos e talheres). Haverá venda de Bolo do Padroeiro e Exposição dos 50 anos).

Dia 20/03 (sexta-feira) as 19 horas Noite do Pastel com Música ao Vivo. Presença de músicos da região para alegrar a noite.

Dia 21/03 (sábado) a partir das 14 horas. Missa e Pregação Vida de São José com Padre Ednilson de Jesus – MIC.

Dia 22/03 (domingo) 10.30 horas – Missa logo após almoço.