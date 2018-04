Em 5 de setembro de 1968, chegava ao Paraná, exatamente em Curitiba, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos – A.A., hoje estabelecida em cerca de cento e oitenta países. Muitos alcoólicos vem abandonando a bebida no estado a partir daquela data, com eles muitas famílias passaram a experimentar uma melhoria geral em sua qualidade de vida. Há atividades agendadas para este ano especial, inclusive destinadas à sociedade em geral, mesmo não alcoólica, sobre as quais será a impressa informada.

Qual o propósito de Alcoólicos Anônimos? Ela se preocupa unicamente com a recuperação pessoal de alcoolismo àqueles que a buscam espontaneamente com o propósito de abandonar a bebida. Por que estão cansados de ter apagamentos (embriagam-se, mas não sabem sequer o que fizeram durante a embriaguez), de beber de manhã, de beber além do que pretendiam inicialmente beber, de beber sozinhos e sem motivo algum, de sentir um desejo constante pelo álcool, de colocar o álcool e os amigos de copo acima de suas famílias.

Se vê aí alguma similaridade com o seu caso e deseja livremente parar de beber, procure um dos oitenta grupos da região leste paranaense, uns quarenta só em Curitiba. Relação completa desses grupos, reuniões, horários e outros dados, assim como informações gerais sobre a Irmandade, podem ser encontradas no site www.aapr.org.br, ou no facebook “Amigo Anônimo”, ou pelo telefone do plantão de atendimento: (41) 3222-2422, ou na Avenida Vicente Machado, 738, sobrado 1, Batel, capital. Informe-se, caso tenha interesse.

AA/CTO/Severino/Andréia