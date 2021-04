As redes sociais fazem parte da nossa rotina, estamos sempre conectados e fazendo atualizações nas mídias online de forma quase constante. E não seria diferente com as empresas: cerca de 70% usam as redes sociais como ferramenta de gestão, principalmente o aplicativo de mensagens WhatsApp, e a maior rede social do mundo, o Facebook.

Seja para ajudar na divulgação, aumentar as vendas ou aproximar o relacionamento com os clientes, as redes sociais já fazem parte da estratégia de marketing digital de diversas marcas. E não apenas as grandes multinacionais fazem uso desse recurso. As micro e pequenas empresas também têm o seu espaço no meio digital.

Inclusive, o uso das redes sociais pode ser um grande diferencial para companhias locais. Em 2018, 72% das pequenas empresas usavam o WhatsApp e apenas 40% tinham uma fanpage no Facebook, segundo a Pesquisa Transformação Digital nas MPE (micro e pequenas empresas), realizada pelo Sebrae.

Separamos 5 dicas para que a sua empresa possa se destacar dentro das redes sociais e aumentar o engajamento com seus clientes!

1- Conheça seu público

O primeiro passo para começar uma estratégia digital, é conhecer o seu público. Quem é o cliente que vai até a sua loja? Qual é o tipo de cliente que você gostaria que comprasse mais o seu produto ou serviço?

É importante definir a sua persona. Esse é um personagem fictício com base nos seus clientes reais, criado para definir exatamente quem é o seu público-alvo. Essa persona deve ter um nome, idade, profissão, família. Todas as características físicas e sociais que você acredita que os compradores da sua marca apresentam.

Defina de duas a três personas em diferentes faixas etárias e características. Com esses dados em mãos você pode analisar qual o problema que essa persona enfrenta e como a sua marca pode trazer a uma solução. Além disso, você também pode determinar as melhores estratégias para alcançar essa persona ideal e também qual a melhor linguagem para conversar com ela nas redes sociais.

2- Escolha as redes sociais

Sabendo quem é a sua persona, você consegue definir em quais redes sociais você deve concentrar as suas ações digitais. Não adianta fazer uma conta em todas as redes sociais disponíveis, é preciso criar ações na mídia em que seu cliente está.

Cada rede social apresenta um público diferente, afinal, existem tendências distintas de publicações em cada uma delas. O Instagram e Pinterest são mais focados em imagens, o Youtube e o IGTV em vídeos, já para conteúdos mais voltados para o lado profissional temos o LinkedIn e também o Facebook, que pode comportar diferentes formatos. Por isso, conhecer a sua persona é essencial para encontrá-la nas redes e saber como se comunicar com ela.

