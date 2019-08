Ninguém gosta de desperdiçar dinheiro. Mas quando você está fazendo publicidade no Google Ads e não leva alguns itens a sério, é muito fácil de perder dinheiro.

Felizmente, existem muitas ferramentas que ajudam a minimizar as perdas. O Google lança rotineiramente recursos que ajudam a reduzir o desperdício de gastos com anúncios, e o nosso Robô de Ads fazendo alterações de 30 em 30 minutos na sua campanha ajuda na diminuição de CPC e CPA em até 50%.

Apesar dessas vantagens, existem alguns erros estruturais que os anunciantes cometem, que nem mesmo um robô pode consertar (ainda). Então, dê uma olhada nesses erros comuns no Google Ads e espero que você não tenha caído em nenhum deles. Mas se você tiver, é hora de consertá-los – e rapidamente.

1. Você não está fazendo pesquisa competitiva regularmente

Os concorrentes podem ter um efeito enorme no desempenho da sua campanha. Na verdade, na próxima vez que você perceber uma mudança significativa em suas campanhas, confira a parcela de leilão e veja se você tem um novo concorrente.

Existem muitas ferramentas que permitem fazer esse tipo de análise competitiva. Se você não estiver usando uma (ou não estiver pelo menos verificando manualmente quais anúncios estão sendo exibidos em suas principais palavras-chave / públicos-alvo), você definitivamente perderá alguns ganhos de desempenho.

O ideal é acompanhar a parcela de impressões dentro do próprio Google e tentar uma taxa alta para as palavras que geram mais venda para você.

2. Você não está otimizando palavras-chave negativas

Adicionar palavras-chave negativas pode economizar muito dinheiro e reduzir drasticamente o desperdício de gastos com anúncios. Essas são palavras-chave que você pode adicionar no nível da campanha, ou do grupo de anúncios, para que seus anúncios não sejam exibidos quando alguém os pesquisar.

Ao impedir que seus anúncios sejam exibidos para pesquisas irrelevantes, você pode aumentar as taxas de cliques e as taxas de conversão. E isso, por sua vez, economiza o orçamento de publicidade.

Uma dica que te dou é fazer um brainstorming na sua própria lista de palavras-chave negativas ou gerar um relatório de “termos de pesquisa” e ver todos os termos para os quais seus anúncios estão sendo exibidos. Se você nunca fez isso antes, prepare-se… você pode ficar um pouco embaraçado e desanimado com o número de frases de pesquisa não relacionadas que seus anúncios veiculam. E se você não tiver gerado um relatório de termos de pesquisa no último mês, adicione isso à sua lista de tarefas.

Link texto completo https://criacaode.site/habitos-que-desperdicam-verba-no-google-ads/