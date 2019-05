Estudantes, familiares, professores e outros profissionais da Escola Municipal Dona Lulu, no Sítio Cercado, no Bairro Novo A, comemoram no último dia 26, o Jubileu de Prata da escola com apresentação dos estudantes e homenagens aos professores e servidores que fizeram parte destes 25 anos de trabalho da unidade. As homenagens contaram com a presença do prefeito em exercício, Eduardo Pimentel e da secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

O nome da escola é uma homenagem à professora Maria da Luz Seiler Veiga, Dona Lulu e atende 633 estudantes em turmas da educação infantil, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A diretora Simone Regina Antunes elogiou “a dedicação e a responsabilidade com que os profissionais da escola trabalham para garantir ensino de excelência. É uma escola aconchegante, com espaços livres para garantir o pleno aprendizado e revelar valores humanos”.

Presentes ao evento a superintendente de Gestão Educacional da Secretaria Municipal da Educação, Elisângela Mantagute, o administrador regional do Bairro Novo, Fernando Bonfim Werneck, e a vereadora Kátia Dittrich.