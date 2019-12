O Papai Noel chegou mais cedo para mais de 3 mil crianças de Curitiba. Na sexta-feira, dia 13, o Instituto Dr. Ney Leprevost, em parceria com empresas privadas, professores e voluntários, realizou a 23ª edição do “Natal da Solidariedade”, tradicional evento que acontece ininterruptamente há 23 anos e que incentiva a leitura, a cidadania e a criatividade por meio de concursos de desenho e redação.

A festa contou com distribuição de livros, brinquedos e lanches, e também com brincadeiras pedagógicas. A hora mais esperada do evento foi a chegada do Papai Noel, que junto com Ney Leprevost, que é presidente da comissão organizadora do evento e Carina Zanier, presidente do Instituto, entregou duas bicicletas para os autores da melhor redação e do melhor desenho, além de brinquedos para todas as crianças.

Este ano, o concurso de redação teve como tema “Respeito quem pensa diferente de mim”. A redação vencedora foi de Camille Vitoria Figueiredo Bittencourt, da escola Jardim Santo Inácio e o melhor desenho foi de Isabella Caroline Benck, da escola João Stival.

Ney diz que além do aspecto festivo do evento, o “Natal da Solidariedade” desperta a criatividade e o interesse pela leitura nas crianças através do concurso cultural. “A cada ano sugerimos um tema diferente para o concurso, sendo que todos voltados para a cidadania, o cuidado com o próximo ou o meio ambiente”, afirmou Ney.

“Ver a alegria no rosto das crianças é uma sensação de dever cumprido. Eu me sinto muito feliz. Quero agradecer a Deus, as empresas parceiras e as professoras que orientaram seus alunos para os concursos de redação e desenho. Cerca de 3 mil crianças ganharam livros e brinquedos e se divertiram bastante. Isto não é caridade, é ação social. Quem faz o bem, faz a diferença”.

O “Natal da Solidariedade” já se tornou tradição em Curitiba, é um evento organizado todos os anos pelos voluntários do Instituto Dr. Ney Leprevost, que leva o nome do saudoso advogado, humanista e ex-prefeito de Curitiba no ano de 1948.

Os parceiros da 23ª edição do Natal da Solidariedade foram: Paróquia São Braz; Sesc; Vida Emergências Médicas; Performance Audiovisuais; Gelo Urso Polar; Grupo Impacto; Ecoverde Seguros; Viação Graciosa; Lavitta Engenharia; Sorrento Engenharia; Nissei; Grupo Barigui; Restaurante Madalosso; Escola Umbrella; Casteval Construção e Incorporação; Ativa Security; Gráfica Comunicare, Algodão Doce Gilmar Fagundes e Geladinho Americano.