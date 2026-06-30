Brasil vence o Japão com gol nos acréscimos e segue vivo na Copa do Mundo de 2026

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida emocionante disputada em Houston, a Seleção Brasileira derrotou o Japão por 2 a 1, de virada, com um gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos do segundo tempo.
O confronto começou equilibrado, mas o Japão surpreendeu ao abrir o placar aos 29 minutos da primeira etapa. Aproveitando uma falha na saída de bola brasileira, Kaishu Sano finalizou com precisão para colocar os japoneses em vantagem.
Na volta do intervalo, o técnico Carlo Ancelotti promoveu mudanças que deram mais intensidade ao ataque brasileiro. A pressão aumentou e, aos 56 minutos, Casemiro apareceu na área para cabecear firme e empatar a partida após cruzamento da esquerda.
O Brasil seguiu pressionando em busca da virada, criando diversas oportunidades, enquanto o goleiro Zion Suzuki fazia importantes defesas para manter o empate. Quando a partida caminhava para a prorrogação, Bruno Guimarães encontrou Gabriel Martinelli livre na área. O atacante finalizou com categoria aos 50 minutos do segundo tempo, decretando a vitória brasileira por 2 a 1.
Com o resultado, o Brasil avança às oitavas de final da Copa do Mundo e aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu próximo adversário. A classificação manteve vivo o sonho da conquista do hexacampeonato mundial.
FICHA TÉCNICA
Brasil 2 x 1 Japão
Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)
Data/Hora: 29/6/2026, às 14h (de Brasília)
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ITA)
Cartões amarelos: Casemiro, Danilo (BRA); Sano, Kamada, J. Suzuki (JAP)
Gols: Sano, 29'/1ºT (0-1); Casemiro, 11'/2ºT (1-1); Martinelli, 50'/2ºT (2-1)
Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos), Paquetá (Endrick) e Matheus Cunha (Martinelli); Rayan e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti
Japão: Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito; Doan (Sugawara), Sano, Kamada (Tanaka) e Nakamura (J. Suzuki); Junya Ito (Machino), Maeda (Ogawa) e Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu
Fernando Plantes