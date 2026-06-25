Brasil vence a Escócia por 3 a 0, confirma liderança do Grupo C e avança na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira e confirmou a classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo na liderança do Grupo C.
Com uma atuação dominante em Miami, o Brasil chegou aos seis gols de saldo e superou Marrocos no critério de desempate.
O time comandado por Carlo Ancelotti controlou as ações desde o início da partida, com destaque para Vinicius Júnior.
A pressão brasileira deu resultado logo aos sete minutos do primeiro tempo. Após um desarme de Rayan na saída de bola escocesa, o atacante Vinicius Junior recebeu a bola e finalizou para abrir o placar.
O Brasil seguiu criando oportunidades e ampliou nos acréscimos da etapa inicial. Aos 48 minutos, Matheus Cunha interceptou um passe próximo à área adversária. Bruno Guimarães ficou com a posse e levantou a bola na área para Vinicius Júnior marcar de cabeça e fazer 2 a 0.
O camisa 7 ainda balançou as redes mais uma vez e esteve perto de completar um hat-trick. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro anulou o lance por uma falta na origem da jogada, decisão que gerou discussão.
Na volta do intervalo, a Seleção manteve a intensidade e seguiu superior. Aos 16 minutos do segundo tempo, Bruno Guimarães recebeu passe de Casemiro, invadiu a área e serviu Matheus Cunha. Livre de marcação, o atacante apenas completou para o gol, fechando o placar em 3 a 0.
A partida também marcou a estreia de Neymar nesta edição da Copa do Mundo. O camisa 10 entrou em campo pela primeira vez no torneio e participou da reta final do confronto.
Com o resultado, o Brasil terminou na liderança do Grupo C graças ao saldo de gols. A Seleção encerrou a fase com saldo de seis, enquanto Marrocos ficou com três.
Agora, os brasileiros aguardam a definição do Grupo F para conhecer o adversário da próxima fase. Holanda, Japão e Suécia aparecem como possíveis rivais nos 16-avos de final. O duelo eliminatório está marcado para segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston.
Ficha Técnica
Escócia 0 x 3 Brasil
Copa do Mundo 2026 – Grupo C – 3ª rodada
Escócia: Gunn; Patterson (Ralston), McKenna, Hendry e Robertson (Tierney); Lewis Ferguson, McLean, McGinn, McTominay e Ben Gannon-Doak (Ryan Christie); Shankland. Técnico: Steve Clarke.
Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Martinelli); Rayan (Endrick), Matheus Cunha (Neymar) e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (horário de Brasília).
📍 Local: Estádio de Miami, nos Estados Unidos.
🔎 Árbitro: Cesar Ramos (México).
🚩 Assistentes: Alberto Morin (México) e Marco Bisguerra (México)
⚽ Gols: Vinicius Junior (6/1º e 47/1º); Matheus Cunha (14/2º).
🟨 Cartões Amarelos: (ESC); Danilo, Fabinho (BRA).
🏟️ Público: 64.478 pessoas
#BrasilSeleção BrasileiraCopa do Mundo#neymarVinícius JúniorVini JrSuéciaJapãoHolandaCarlo AncelottiNeymar JrClassificaçãoClassificado
Admilson Leme