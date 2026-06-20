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Esportes

Brasil vence o Haiti e encaminha classificação na Copa do Mundo de 2026

Matheus Cunha foi o destaque do jogo ao marcar em duas oportunidades no primeiro tempo

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Rodolfo Buhrer/AGIF/Sipa USABrasil vence o Haiti e encaminha classificação na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira deu a resposta que sua torcida esperava. Após o empate diante de Marrocos na estreia, o time comandado por Carlo Ancelotti derrotou o Haiti por 3 a 0, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

O grande destaque da partida foi Matheus Cunha. O atacante abriu o placar aos 23 minutos e ampliou aos 36, aproveitando o domínio brasileiro sobre a equipe haitiana. Já nos acréscimos da primeira etapa, Vinícius Júnior marcou o terceiro gol e praticamente definiu o resultado ainda antes do intervalo.

Com maior posse de bola e controle das ações ofensivas, o Brasil construiu a vantagem com tranquilidade. Na segunda etapa, a equipe reduziu o ritmo, administrou o resultado e ainda promoveu a entrada de jovens jogadores para ganhar minutos na competição. O Haiti mostrou disposição e tentou reagir, mas encontrou dificuldades para superar a sólida defesa brasileira.

A vitória recoloca o Brasil em posição favorável na disputa pela liderança do Grupo C. Depois de somar apenas um ponto contra Marrocos na estreia, a Seleção chega embalada para a última rodada, quando enfrentará a na próximaterça-feira, 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), em um duelo que pode definir o primeiro lugar da chave.

Para além dos três pontos, o resultado trouxe confiança para uma equipe que ainda busca sua melhor versão no Mundial. O desempenho de Matheus Cunha, a participação decisiva de Vinícius Júnior e a evolução coletiva foram sinais positivos para a sequência da caminhada rumo ao sonho da sexta estrela.

FICHA TÉCNICA

Brasil 3 x 0 Haiti

Copa do Mundo – 2ª rodada (Grupo C)

Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson) e Paquetá (Martinelli); Vinicius Jr (Danilo Santos), Matheus Cunha (Endrick) e Raphinha (Rayan). Técnico: Carlo Ancelotti.

Haiti: Johny Placide; Maxime Delcroix, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Mathéo Expérience; Carlens Arcus (Simon), Ruben Providence (Joseph), Jean-Ricner Bellegarde (Etiene); Danley Jean Jacques, Jonathas Casimir e Frantzdy Pierrot (Isidor) . Técnico: Sébastien Migné.

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 18h30.

📍 Local: Lincoln Financial Field, Filiadélfia (EUA).

🔎 Árbitro: Alejandro José Hernández (ESP)

🚩 Assistentes: José Enrique Naranjo Pérez (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)

🖥️ VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

⚽ Gols: Matheus Cunha (26/1º), (33/1º), Vini Jr (45/1º)

🟨 Cartões Amarelos: Douglas Santos (BRA), Danley Jean Jacques (HAI)

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: 68.324 pessoas


Tags:
Seleção Brasileira#BrasilCopa do Mundo 2026Vini Jr
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