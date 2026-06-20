Brasil vence o Haiti e encaminha classificação na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira deu a resposta que sua torcida esperava. Após o empate diante de Marrocos na estreia, o time comandado por Carlo Ancelotti derrotou o Haiti por 3 a 0, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.
O grande destaque da partida foi Matheus Cunha. O atacante abriu o placar aos 23 minutos e ampliou aos 36, aproveitando o domínio brasileiro sobre a equipe haitiana. Já nos acréscimos da primeira etapa, Vinícius Júnior marcou o terceiro gol e praticamente definiu o resultado ainda antes do intervalo.
Com maior posse de bola e controle das ações ofensivas, o Brasil construiu a vantagem com tranquilidade. Na segunda etapa, a equipe reduziu o ritmo, administrou o resultado e ainda promoveu a entrada de jovens jogadores para ganhar minutos na competição. O Haiti mostrou disposição e tentou reagir, mas encontrou dificuldades para superar a sólida defesa brasileira.
A vitória recoloca o Brasil em posição favorável na disputa pela liderança do Grupo C. Depois de somar apenas um ponto contra Marrocos na estreia, a Seleção chega embalada para a última rodada, quando enfrentará a na próximaterça-feira, 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), em um duelo que pode definir o primeiro lugar da chave.
Para além dos três pontos, o resultado trouxe confiança para uma equipe que ainda busca sua melhor versão no Mundial. O desempenho de Matheus Cunha, a participação decisiva de Vinícius Júnior e a evolução coletiva foram sinais positivos para a sequência da caminhada rumo ao sonho da sexta estrela.
FICHA TÉCNICA
Brasil 3 x 0 Haiti
Copa do Mundo – 2ª rodada (Grupo C)
Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson) e Paquetá (Martinelli); Vinicius Jr (Danilo Santos), Matheus Cunha (Endrick) e Raphinha (Rayan). Técnico: Carlo Ancelotti.
Haiti: Johny Placide; Maxime Delcroix, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Mathéo Expérience; Carlens Arcus (Simon), Ruben Providence (Joseph), Jean-Ricner Bellegarde (Etiene); Danley Jean Jacques, Jonathas Casimir e Frantzdy Pierrot (Isidor) . Técnico: Sébastien Migné.
🗓️ Data e horário: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 18h30.
📍 Local: Lincoln Financial Field, Filiadélfia (EUA).
🔎 Árbitro: Alejandro José Hernández (ESP)
🚩 Assistentes: José Enrique Naranjo Pérez (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)
🖥️ VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
⚽ Gols: Matheus Cunha (26/1º), (33/1º), Vini Jr (45/1º)
🟨 Cartões Amarelos: Douglas Santos (BRA), Danley Jean Jacques (HAI)
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.
🏟️ Público: 68.324 pessoas
Fernando Plantes