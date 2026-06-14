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Esportes

Brasil estreia na Copa do Mundo com empate diante do Marrocos em Nova York

Seleção saiu atrás no placar, reagiu com gol de Vinícius Júnior e somou apenas um ponto na primeira rodada do Grupo C

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(Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)Brasil estreia na Copa do Mundo com empate diante do Marrocos em Nova York

A Seleção Brasileira iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, neste sábado (13), no estádio de Nova York/Nova Jersey.

O Brasil começou a partida tentando assumir o controle das ações ofensivas e criou uma grande oportunidade logo nos primeiros minutos. Igor Thiago, escolhido por Ancelotti para atuar como referência no ataque, apareceu livre na pequena área, mas desperdiçou a chance ao furar uma cabeçada.

Pouco depois, a seleção brasileira voltou a apresentar problemas defensivos e acabou sendo castigada.

Aos 21 minutos, Brahim Díaz lançou rasteiro do campo de defesa, Saibari venceu a disputa com Marquinhos e Gabriel Magalhães e finalizou de fora da área, encobrindo o goleiro Alisson para abrir o placar para os marroquinos.

O gol abalou o Brasil, que encontrou dificuldades para se organizar em campo. No entanto, a qualidade individual de Vinícius Júnior apareceu para recolocar a equipe na partida.

Aos 32 minutos, o atacante tabelou com Bruno Guimarães, recebeu na área, driblou El Aynaoui e finalizou no ângulo, sem chances para o goleiro Bono, deixando tudo igual.

No intervalo, Carlo Ancelotti promoveu mudanças na equipe. Casemiro e Ibañez, ambos com cartão amarelo e com atuação discreta na etapa inicial, foram substituídos.

Luiz Henrique e Matheus Cunha também entraram em campo na tentativa de aumentar o poder ofensivo da seleção.

Na segunda etapa, o Brasil teve maior posse de bola e passou mais tempo no campo de ataque, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. A principal chance surgiu em uma combinação entre Vinícius Júnior e Raphinha, que finalizou sem direção.

Defensivamente, porém, a equipe apresentou melhora após as alterações e sofreu poucos sustos.

Com o empate, Brasil e Marrocos somam um ponto cada no Grupo C.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Haiti, na Filadélfia.

O Brasil encerra sua participação na fase de grupos no dia 24 de junho, diante da Escócia, em Miami.



Ficha Técnica

Brasil 1×1 Marrocos

Copa do Mundo – 1ª rodada

Brasil: Allison; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Matheus Cunha); Raphinha, Igor Thiago (Luiz Henrique) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui (Salah-Eddine); El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi (El Mourabet), El Khannouss (Amaimouni) e Brahim Díaz (Talbi); Saibari (Rahimi). Técnico: Mohamed Ouahbi.


🗓️ Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h.

📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).

🔎 Árbitro: Slavko Vincic (ESL).

🚩 Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL).

🖥️ VAR: Bastian Dankert (ALE).

⚽ Gols: Saibari (MAR), aos 20′ do 1º tempo, e Vini Jr. (BRA), aos 31′ do 1º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Casemiro e Ibañez (BRA).

🏟️ Público: 80.663 pessoas.

Tags:
CopaDoMundo2026#seleçãobrasileira#BrasilMarrocosBrasilxMarrocosViniJrCarloAncelottiWorldCup2026
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