Brasil estreia na Copa do Mundo com empate diante do Marrocos em Nova York

A Seleção Brasileira iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, neste sábado (13), no estádio de Nova York/Nova Jersey.
O Brasil começou a partida tentando assumir o controle das ações ofensivas e criou uma grande oportunidade logo nos primeiros minutos. Igor Thiago, escolhido por Ancelotti para atuar como referência no ataque, apareceu livre na pequena área, mas desperdiçou a chance ao furar uma cabeçada.
Pouco depois, a seleção brasileira voltou a apresentar problemas defensivos e acabou sendo castigada.
Aos 21 minutos, Brahim Díaz lançou rasteiro do campo de defesa, Saibari venceu a disputa com Marquinhos e Gabriel Magalhães e finalizou de fora da área, encobrindo o goleiro Alisson para abrir o placar para os marroquinos.
O gol abalou o Brasil, que encontrou dificuldades para se organizar em campo. No entanto, a qualidade individual de Vinícius Júnior apareceu para recolocar a equipe na partida.
Aos 32 minutos, o atacante tabelou com Bruno Guimarães, recebeu na área, driblou El Aynaoui e finalizou no ângulo, sem chances para o goleiro Bono, deixando tudo igual.
No intervalo, Carlo Ancelotti promoveu mudanças na equipe. Casemiro e Ibañez, ambos com cartão amarelo e com atuação discreta na etapa inicial, foram substituídos.
Luiz Henrique e Matheus Cunha também entraram em campo na tentativa de aumentar o poder ofensivo da seleção.
Na segunda etapa, o Brasil teve maior posse de bola e passou mais tempo no campo de ataque, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. A principal chance surgiu em uma combinação entre Vinícius Júnior e Raphinha, que finalizou sem direção.
Defensivamente, porém, a equipe apresentou melhora após as alterações e sofreu poucos sustos.
Com o empate, Brasil e Marrocos somam um ponto cada no Grupo C.
A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Haiti, na Filadélfia.
O Brasil encerra sua participação na fase de grupos no dia 24 de junho, diante da Escócia, em Miami.
Ficha Técnica
Brasil 1×1 Marrocos
Copa do Mundo – 1ª rodada
Brasil: Allison; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Matheus Cunha); Raphinha, Igor Thiago (Luiz Henrique) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui (Salah-Eddine); El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi (El Mourabet), El Khannouss (Amaimouni) e Brahim Díaz (Talbi); Saibari (Rahimi). Técnico: Mohamed Ouahbi.
🗓️ Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h.
📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).
🔎 Árbitro: Slavko Vincic (ESL).
🚩 Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL).
🖥️ VAR: Bastian Dankert (ALE).
⚽ Gols: Saibari (MAR), aos 20′ do 1º tempo, e Vini Jr. (BRA), aos 31′ do 1º tempo.
🟨 Cartões Amarelos: Casemiro e Ibañez (BRA).
🏟️ Público: 80.663 pessoas.
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Admilson Leme