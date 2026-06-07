Paraná Clube perde nos pênaltis para o Paranavaí, que conquista o título da Segundona

Na tarde deste sábado, na Vila Capanema, o Paranavaí superou o Paraná Clube por 4 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar, e garantiu o quarto título de sua história na Divisão de Acesso.

Na primeira etapa, as equipes criaram poucas oportunidades claras de gol. O Paranavaí chegou com mais perigo aos 11 minutos, quando Victor Hugo arriscou de longa distância e acertou o travessão. O Paraná respondeu em tentativa de Ruan Lima, bloqueada pela defesa adversária.

O Tricolor voltou a levar perigo aos 28 minutos, em cabeçada de João Felipe que saiu por cima do gol. Já aos 42, Zé Neto finalizou com força e obrigou o goleiro Juliano a fazer importante defesa para manter o placar zerado.

No segundo tempo, o Paraná Clube assumiu maior controle das ações ofensivas e pressionou em busca da vitória. João Felipe levou perigo em contra-ataque, enquanto Lucão acertou um voleio que exigiu boa intervenção de Tanaka. O Paranavaí também criou oportunidades e parou em mais uma grande defesa de Juliano.

Nos final do jogo, Fernando recebeu cartão vermelho aos 39 minutos, deixando o Paranavaí com um jogador a menos. Já nos acréscimos, Ferreira também foi expulso após interromper um contra-ataque, aumentando o clima de decisão na Vila Capanema.

Antes do apito final, o técnico do ACP promoveu a entrada do goleiro Matheus no lugar de Tanaka.

Nas cobranças de pênaltis, Matheus justificou a alteração estratégica e foi decisivo para o título. O goleiro defendeu a cobrança de Thiago Dombroski e Eltinho desperdiçou a outra tentativa paranista. Pelo Paraná, apenas Bruno Dip e João Felipe converteram suas cobranças.

Já Miguel, Gui Sales, Breno e Galeguinho marcaram para o Paranavaí, garantindo a vitória por 4 a 2 e a conquista da taça.





Mesmo com o vice-campeonato, o Paraná Clube recebeu aplausos da torcida após o apito final. Os torcedores reconheceram a campanha da equipe e cantaram o hino do clube na saída dos jogadores. Para muitos paranistas, o principal objetivo da temporada foi alcançado com o acesso à elite do futebol paranaense em 2027.

O título deste ano representa a quarta conquista do Paranavaí na Segunda Divisão Estadual. O clube já havia levantado a taça em 1967, 1983 e 1992.





Números da Segundona 2026

Paraná Clube: 11 vitórias e 4 empates, terminando como único invicto da competição;

Melhor ataque do campeonato, com 27 gols marcados;

Defesa menos vazada, com apenas 6 gols sofridos;

Paraná Clube e Paranavaígarantiram vaga na Primeira Divisão do Campeonato Paranaense de 2027;

Os artilheiros da competição foramFelipe Augusto, do Rio Branco, e Gabriel, do Araucária,ambos com seis gols marcados.









Ficha Técnica

Paraná Clube 0x0 Paranavaí

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – Jogo de volta

Paraná: Giuliano; Salazar, Thiago Dombroski, Matheus Santana (Caique Geloni) e Bruno Dip; Ferreira, João Felipe e Elvis (Eltinho); Thiaguinho, Ruan Lima (Gustavo Portela), Liliu (Samuel) (Lucas Bueno). Técnico: Tcheco





Paranavaí: César Tanaka (Matheus); Caio Gomes (Anderson Tanque), Breno, Iago e Murilo Gabriel (Marcos Paulo); Fernando, Davi e Miguel; Victor Hugo, Zé Neto e Cirilo (Gui Sales) Técnico: Wanderley Jr





🗓️ Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 15h30.

📍 Local: Vila Capanema, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Lucas Casagrande (PR).

🚩 Assistentes: Andrey Luis de Freitas e Rafael Trombeta (PR).

🟨 Cartões Amarelos: Caio Gomes, Fernando (ACP)

🟥 Cartões Vermelhos: Ferreira (PRC); Fernando (ACP)

🏟️ Público: 13.381 pagantes/14.132 total pessoas