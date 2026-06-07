Conth Contabilidade
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Paraná Clube perde nos pênaltis para o Paranavaí, que conquista o título da Segundona

Vermelhinho vence por 4 a 2 nas cobranças após empate sem gols na Vila Capanema e levanta sua quarta taça da Divisão de Acesso

32
Foto: Geraldo Bubniak/AGBParaná Clube perde nos pênaltis para o Paranavaí, que conquista o título da Segundona

 Na tarde deste sábado, na Vila Capanema, o Paranavaí superou o Paraná Clube por 4 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar, e garantiu o quarto título de sua história na Divisão de Acesso.

Na primeira etapa, as equipes criaram poucas oportunidades claras de gol. O Paranavaí chegou com mais perigo aos 11 minutos, quando Victor Hugo arriscou de longa distância e acertou o travessão. O Paraná respondeu em tentativa de Ruan Lima, bloqueada pela defesa adversária.

O Tricolor voltou a levar perigo aos 28 minutos, em cabeçada de João Felipe que saiu por cima do gol. Já aos 42, Zé Neto finalizou com força e obrigou o goleiro Juliano a fazer importante defesa para manter o placar zerado.

No segundo tempo, o Paraná Clube assumiu maior controle das ações ofensivas e pressionou em busca da vitória. João Felipe levou perigo em contra-ataque, enquanto Lucão acertou um voleio que exigiu boa intervenção de Tanaka. O Paranavaí também criou oportunidades e parou em mais uma grande defesa de Juliano.

Nos final do jogo, Fernando recebeu cartão vermelho aos 39 minutos, deixando o Paranavaí com um jogador a menos. Já nos acréscimos, Ferreira também foi expulso após interromper um contra-ataque, aumentando o clima de decisão na Vila Capanema.

Antes do apito final, o técnico do ACP promoveu a entrada do goleiro Matheus no lugar de Tanaka.

Nas cobranças de pênaltis, Matheus justificou a alteração estratégica e foi decisivo para o título. O goleiro defendeu a cobrança de  Thiago Dombroski e Eltinho desperdiçou a outra tentativa paranista. Pelo Paraná, apenas Bruno Dip e João Felipe converteram suas cobranças.

Já Miguel, Gui Sales, Breno e Galeguinho marcaram para o Paranavaí, garantindo a vitória por 4 a 2 e a conquista da taça.


Mesmo com o vice-campeonato, o Paraná Clube recebeu aplausos da torcida após o apito final. Os torcedores reconheceram a campanha da equipe e cantaram o hino do clube na saída dos jogadores. Para muitos paranistas, o principal objetivo da temporada foi alcançado com o acesso à elite do futebol paranaense em 2027.

O título deste ano representa a quarta conquista do Paranavaí na Segunda Divisão Estadual. O clube já havia levantado a taça em 1967, 1983 e 1992.


Números da Segundona 2026

Paraná Clube: 11 vitórias e 4 empates, terminando como único invicto da competição;

Melhor ataque do campeonato, com 27 gols marcados;

Defesa menos vazada, com apenas 6 gols sofridos;

Paraná Clube e Paranavaígarantiram vaga na Primeira Divisão do Campeonato Paranaense de 2027;

Os artilheiros da competição foramFelipe Augusto, do Rio Branco, e Gabriel, do Araucária,ambos com seis gols marcados.



Ficha Técnica

Paraná Clube 0x0 Paranavaí

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – Jogo de volta

Paraná: Giuliano; Salazar, Thiago Dombroski, Matheus Santana (Caique Geloni) e Bruno Dip; Ferreira, João Felipe e Elvis (Eltinho); Thiaguinho, Ruan Lima (Gustavo Portela), Liliu (Samuel) (Lucas Bueno). Técnico: Tcheco


Paranavaí: César Tanaka (Matheus); Caio Gomes (Anderson Tanque), Breno, Iago e Murilo Gabriel (Marcos Paulo); Fernando, Davi e Miguel; Victor Hugo, Zé Neto e Cirilo (Gui Sales) Técnico: Wanderley Jr


🗓️ Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 15h30.

📍 Local: Vila Capanema, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Lucas Casagrande (PR).

🚩 Assistentes: Andrey Luis de Freitas e Rafael Trombeta (PR).

🟨 Cartões Amarelos: Caio Gomes, Fernando (ACP)

🟥 Cartões Vermelhos: Ferreira (PRC); Fernando (ACP)

🏟️ Público: 13.381 pagantes/14.132 total pessoas

Tags:
Paraná Clube#parana#tricolor da VilaFutebol#Vila CapanemaACPParanavaíCampeãoDivisão de AcessoPrimeira Divisão
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Brasil vence Egito em último amistoso antes da Copa do Mundo

Brasil vence Egito em último amistoso antes da Copa do Mundo

O amistoso marcou o último compromisso das duas seleções antes da abertura da Copa do Mundo. O Brasil teve mais...Esportes
Ler artigo
Na despedida do Brasil, Seleção goleia o Panamá

Na despedida do Brasil, Seleção goleia o Panamá

Equipe de Carlo Ancelotti passeou no segundo tempo e goleou o adversário por 6 a 2, no MaracanãEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Mirassol com mais um gol de Viveros

Athletico vence o Mirassol com mais um gol de Viveros

Furacão venceu na Arena da Baixada neste sábado (30) com mais um gol de Viveros, artilheiro do BrasileirãoEsportes
Ler artigo
Flamengo vence Coritiba no Maracanã

Flamengo vence Coritiba no Maracanã

Com um jogador a mais desde o primeiro tempo, Rubro-Negro fez 3 a 0 sobre o Coxa; Samuel Lino marcou dois gols e Pedro...Esportes
Ler artigo
Paraná Clube segura empate com um jogador a menos e deixa final da Segundona aberta contra o Paranavaí

Paraná Clube segura empate com um jogador a menos e deixa final da Segundona aberta contra o Paranavaí

Tricolor saiu na frente com Thiaguinho mesmo após expulsão de Daniel Cruz, mas sofreu o empate na etapa final;...Esportes
Ler artigo
Coritiba reage no segundo tempo, vence o Bahia de virada e se aproxima do G4

Coritiba reage no segundo tempo, vence o Bahia de virada e se aproxima do G4

Coxa marcou três gols em 12 minutos no Couto Pereira e assumiu a sexta colocação do Campeonato BrasileiroEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Remo em Belém e chega ao G4

Athletico vence o Remo em Belém e chega ao G4

Furacão encerra jejum de três meses como visitante e sobe na tabela do BrasileirãoEsportes
Ler artigo
Paraná Clube vence o Araucária de virada e garante retorno à elite do Paranaense

Paraná Clube vence o Araucária de virada e garante retorno à elite do Paranaense

Tricolor supera susto na Vila Capanema, faz 2 a 1 diante da torcida e confirma acesso com placar agregado de 4 a 1Esportes
Ler artigo
Carlo Ancelotti divulga convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti divulga convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Brasil inicia preparação no dia 27 de maio e estreia no Mundial será diante de Marrocos, pelo Grupo CEsportes
Ler artigo
Athletico leva gol no fim e fica no empate com o Flamengo

Athletico leva gol no fim e fica no empate com o Flamengo

Furacão vencia até os 38 do segundo tempo, acertou duas bolas no travessão, mas não segurou a vitória e deixa...Esportes
Ler artigo
Paraná Clube vence o Araucária e fica perto do acesso à elite do Paranaense

Paraná Clube vence o Araucária e fica perto do acesso à elite do Paranaense

Tricolor faz 2 a 0 no jogo de ida da semifinal da Segundona e pode perder por um gol na volta para garantir vaga na...Esportes
Ler artigo
Com atuação inspirada de Breno Lopes, Coritiba vence o Santos

Com atuação inspirada de Breno Lopes, Coritiba vence o Santos

Na última partida do camisa 10 santista antes da convocação para a Copa do Mundo, quem brilhou foi o atacante...Esportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas