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Esportes

Brasil vence Egito em último amistoso antes da Copa do Mundo

O amistoso marcou o último compromisso das duas seleções antes da abertura da Copa do Mundo. O Brasil teve mais posse de bola, criou as principais oportunidades

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Reprodução/Redes Sociais/CBFBrasil vence Egito em último amistoso antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira derrotou o Egito por 2 a 1, neste sábado (6), no Huntington Bank Field, em Cleveland, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. 

O Brasil abriu o placar ainda no primeiro tempo com Bruno Guimarães, mas os egípcios reagiram rapidamente e empataram com Ziko, aproveitando uma falha defensiva brasileira. 

Na etapa final, Endrick saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória da equipe comandada por Carlo Ancelotti, garantindo o resultado positivo no último teste antes do Mundial. O atacante teve atuação decisiva e recebeu elogios da imprensa internacional após o confronto. 

Apesar da vitória, o amistoso serviu para mostrar alguns pontos de atenção, principalmente no sistema defensivo, que voltou a cometer erros em momentos de desatenção. Por outro lado, o setor ofensivo manteve o bom rendimento e criou diversas oportunidades ao longo da partida. 

Agora, a Seleção Brasileira volta suas atenções para a estreia no Mundial diante do Marrocos, marcada para o próximo dia 13 de junho. 

FICHA TÉCNICA

AMISTOSO INTERNACIONAL

Brasil 2×1 Egito

Brasil: Alisson (Weverton); Wesley (Danilo), Marquinhos (Bremer), Ibañez (Léo Pereira) e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo) e Lucas Paquetá (Luiz Henrique); Raphinha (Martinelli), Vini Jr (Matheus (Cunha). e Igor Thiago (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.

Egito: Shobeir; Hany (Tarek Alaa), Fathy, Yasser e Fattouh (Hafez)); Lashin (Ashour), Attia (Zizo) e Trezeguet (Abdelmonem); Ziko (Adeel), Haitham (Salah) e Marmoush (Abdelkarim). Técnico: Hossam Hassan.

Local: Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA)

Árbitro: Adonai Escobedo (MEX)

Assistentes: Ibrahim Martinez (MEX) e Maximiliano Gomez (MEX)

VAR: Carlos Rivero (MEX)

Gols: Bruno Guimarães, aos 7 do 1º; Endrick, aos 6 do 2º (BRA); Ziko, aos 10 do 1º (EGI)

Cartões amarelos: Marquinhos (BRA); Hany (EGI)

Cartão vermelho: – (BRA); – (EGI)

Público pagante: Não informado;

Público total: 64.311


Tags:
#BrasilSeleção BrasileiraCBFCopa do Mundo 2026
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