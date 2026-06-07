Brasil vence Egito em último amistoso antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira derrotou o Egito por 2 a 1, neste sábado (6), no Huntington Bank Field, em Cleveland, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.
O Brasil abriu o placar ainda no primeiro tempo com Bruno Guimarães, mas os egípcios reagiram rapidamente e empataram com Ziko, aproveitando uma falha defensiva brasileira.
Na etapa final, Endrick saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória da equipe comandada por Carlo Ancelotti, garantindo o resultado positivo no último teste antes do Mundial. O atacante teve atuação decisiva e recebeu elogios da imprensa internacional após o confronto.
Apesar da vitória, o amistoso serviu para mostrar alguns pontos de atenção, principalmente no sistema defensivo, que voltou a cometer erros em momentos de desatenção. Por outro lado, o setor ofensivo manteve o bom rendimento e criou diversas oportunidades ao longo da partida.
Agora, a Seleção Brasileira volta suas atenções para a estreia no Mundial diante do Marrocos, marcada para o próximo dia 13 de junho.
FICHA TÉCNICA
AMISTOSO INTERNACIONAL
Brasil 2×1 Egito
Brasil: Alisson (Weverton); Wesley (Danilo), Marquinhos (Bremer), Ibañez (Léo Pereira) e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo) e Lucas Paquetá (Luiz Henrique); Raphinha (Martinelli), Vini Jr (Matheus (Cunha). e Igor Thiago (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.
Egito: Shobeir; Hany (Tarek Alaa), Fathy, Yasser e Fattouh (Hafez)); Lashin (Ashour), Attia (Zizo) e Trezeguet (Abdelmonem); Ziko (Adeel), Haitham (Salah) e Marmoush (Abdelkarim). Técnico: Hossam Hassan.
Local: Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA)
Árbitro: Adonai Escobedo (MEX)
Assistentes: Ibrahim Martinez (MEX) e Maximiliano Gomez (MEX)
VAR: Carlos Rivero (MEX)
Gols: Bruno Guimarães, aos 7 do 1º; Endrick, aos 6 do 2º (BRA); Ziko, aos 10 do 1º (EGI)
Cartões amarelos: Marquinhos (BRA); Hany (EGI)
Cartão vermelho: – (BRA); – (EGI)
Público pagante: Não informado;
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Fernando Plantes