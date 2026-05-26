Coritiba reage no segundo tempo, vence o Bahia de virada e se aproxima do G4

O Coritiba venceu o Bahia por 3 a 2, de virada, na noite desta segunda-feira (25), no Couto Pereira, em Curitiba, no fechamento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois de sair atrás no placar, o Coxa cresceu na etapa final, marcou três vezes em um intervalo de 12 minutos e entrou de vez na disputa pelas primeiras posições da Série A.
O Bahia foi superior durante o primeiro tempo e criou as principais oportunidades da partida. Aos 17 minutos, Sanabria desperdiçou uma chance clara ao finalizar por cima do gol dentro da área. Pouco depois, Iago Borduchi acertou a trave em chute de longa distância.
A equipe baiana transformou a pressão em vantagem aos 25 minutos. Willian José acionou Erick Pulga pela direita, e o atacante finalizou cruzado. A bola ainda desviou em Tiago Cóser antes de entrar, sem chances para o goleiro Pedro Rangel.
O Coritiba demorou a reagir, mas quase empatou aos 32 minutos. Breno Lopes avançou em velocidade pelo lado direito e parou em boa defesa de Léo Vieira. Antes do intervalo, Everton Ribeiro ainda levou perigo em finalização colocada da entrada da área.
Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou completamente. Mais agressivo ofensivamente, o Coritiba empatou aos 10 minutos. Josué levantou a bola na área e Bruno Melo apareceu livre para cabecear e deixar tudo igual.
A virada veio aos 20 minutos. Após cruzamento de Breno Lopes e corte parcial da defesa, Joaquín Lavega aproveitou a sobra e bateu no canto esquerdo para colocar o time paranaense em vantagem.
Dois minutos depois, o Coritiba ampliou. Breno Lopes puxou contra-ataque em velocidade, tabelou com Lavega e finalizou no ângulo para marcar um belo gol no Couto Pereira.
Em busca da reação, Rogério Ceni promoveu mudanças ofensivas no Bahia, que passou a apostar nas jogadas aéreas. Aos 45 minutos, Everton Ribeiro cobrou falta pela esquerda e Everaldo apareceu entre os defensores para diminuir de cabeça.
Nos acréscimos, o Bahia pressionou em busca do empate, mas o Coritiba conseguiu segurar o resultado diante da torcida.
Com a vitória, o Coxa chegou aos 26 pontos, assumiu a sexta colocação e ficou próximo do G4 do Brasileirão. O Bahia permaneceu com 23 pontos e aumentou a sequência sem vitórias na temporada.
Na próxima rodada, antes da pausa para a Copa do Mundo, o Coritiba enfrenta o Flamengo no sábado (30), às 16h, no Maracanã. No mesmo dia, o Bahia recebe o Botafogo, às 17h30, na Arena Fonte Nova.
Ficha Técnica
Coritiba 3 x 2 Bahia
Campeonato Brasileiro – 17ª rodada
Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont (Taverna), Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Thiago Santos (William Oliveira), Sebastián Gómez e Josué; Lavega (Fabinho), Breno Lopes e Pedro Rocha.
Bahia: Léo Vieira (João Paulo); Roman Gomez, Kanu, David Duarte; Iago Borduchi, Acevedo, Jean Lucas (Michel) e Everton Ribeiro, Sanabria (Ademir), Erick Pulga (Everaldo), Willian José (Kike)
🗓️ Data e horário: segunda-feira 25 de maio de 2026, às 20h.
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Anderson Daronco (RS).
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Cipriano da Silva Sousa (TO).
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).
⚽ Gols: Bruno Melo (10/2º), Lavega (19/2º) e Breno Lopes (22/2º) (CFC); Erick Pulga (26/1º) e Everaldo (45/2º) (BAH).
🟨 Cartões Amarelos: Acevedo, Ademir (BAH).
🏟️ Público: 20.680 total.
Admilson Leme