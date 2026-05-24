Redão motos
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Athletico vence o Remo em Belém e chega ao G4

Furacão encerra jejum de três meses como visitante e sobe na tabela do Brasileirão

42
Luis Miguel Ferreira/AthleticoAthletico vence o Remo em Belém e chega ao G4

O Athletico venceu o Remo por 2x1 de virada, neste domingo (24), no Mangueirão, pela 17ª rodada do Brasileirão. O time paraense saiu na frente com Jajá, mas Kevin Viveros marcou duas vezes e garantiu o triunfo do Furacão fora de casa.

A partida mudou ainda no fim do primeiro tempo, quando Jajá foi expulso após revisão do VAR. Com um jogador a mais, o Rubro-Negro controlou o segundo tempo, virou o placar e encerrou o jejum como visitante.

Com o resultado, o Athletico chegou aos 27 pontos, entrou no G4 e ganhou força na briga pelas primeiras posições. Já o Remo permaneceu com 15 pontos e segue pressionado na zona de rebaixamento.

O duelo começou equilibrado e com poucas oportunidades. O Remo abriu o placar aos 13 minutos, após cruzamento de Marcelinho para Jajá finalizar de primeira. O Athletico reagiu e empatou nos acréscimos da etapa inicial com Kevin Viveros.

No segundo tempo, aproveitando a vantagem numérica, o Furacão virou logo aos sete minutos, novamente com Viveros. Depois disso, administrou o resultado até o apito final em Belém.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão – 17ª rodada

Remo 1x2 Athletico

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Gols: Jajá, aos 14’ do 1ºT (REM); Kevin Viveros, aos 45’ do 1ºT e aos 8’ do 2ºT (CAP).

Cartões amarelos: Marcelinho (REM); Riquelme, Leozinho, Zapelli e Felipinho (CAP).

Cartão vermelho: Jajá (REM).

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick, José Welison e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá. Técnico: Léo Condé.

Athletico: Santos; Benavídez, Arthur Dias e Aguirre; Jadson, Felipinho, Gilberto, Zapelli e Claudinho; Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.


Tags:
Athleticorubro-negrofuracãoBrasileirão2026
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Paraná Clube vence o Araucária de virada e garante retorno à elite do Paranaense

Paraná Clube vence o Araucária de virada e garante retorno à elite do Paranaense

Tricolor supera susto na Vila Capanema, faz 2 a 1 diante da torcida e confirma acesso com placar agregado de 4 a 1Esportes
Ler artigo
Carlo Ancelotti divulga convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti divulga convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Brasil inicia preparação no dia 27 de maio e estreia no Mundial será diante de Marrocos, pelo Grupo CEsportes
Ler artigo
Athletico leva gol no fim e fica no empate com o Flamengo

Athletico leva gol no fim e fica no empate com o Flamengo

Furacão vencia até os 38 do segundo tempo, acertou duas bolas no travessão, mas não segurou a vitória e deixa...Esportes
Ler artigo
Paraná Clube vence o Araucária e fica perto do acesso à elite do Paranaense

Paraná Clube vence o Araucária e fica perto do acesso à elite do Paranaense

Tricolor faz 2 a 0 no jogo de ida da semifinal da Segundona e pode perder por um gol na volta para garantir vaga na...Esportes
Ler artigo
Com atuação inspirada de Breno Lopes, Coritiba vence o Santos

Com atuação inspirada de Breno Lopes, Coritiba vence o Santos

Na última partida do camisa 10 santista antes da convocação para a Copa do Mundo, quem brilhou foi o atacante...Esportes
Ler artigo
Athletico vence Atlético-GO nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Brasil

Athletico vence Atlético-GO nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Brasil

Após dois empates sem gols, Furacão contou com noite decisiva do goleiro Santos e garantiu a classificação no...Esportes
Ler artigo
Coritiba é eliminado pelo Santos no Couto Pereira

Coritiba é eliminado pelo Santos no Couto Pereira

Time coxa-branca foi derrotado e eliminado da Copa do Brasil, mesmo diante de 36 mil torcedoresEsportes
Ler artigo
Vasco vence o Athletico em São Januário e amplia jejum do Furacão fora de casa

Vasco vence o Athletico em São Januário e amplia jejum do Furacão fora de casa

Athletico chega a sete jogos sem vencer como visitante.Esportes
Ler artigo
Paraná Clube goleia o Toledo e avança para Semi-Finais

Paraná Clube goleia o Toledo e avança para Semi-Finais

Tricolor supera o Toledo com facilidade e agora aguarda Araúcaria ou Rio Branco na próxima faseEsportes
Ler artigo
Coritiba sofre empate no fim e fica no 2 a 2 com o Inter no Couto Pereira

Coritiba sofre empate no fim e fica no 2 a 2 com o Inter no Couto Pereira

Coxa esteve duas vezes à frente no placar, mas levou o gol de empate nos acréscimosEsportes
Ler artigo
Paraná vence o Toledo e abre boa vantagem para o jogo da volta

Paraná vence o Toledo e abre boa vantagem para o jogo da volta

Com o resultado, o Tricolor agora pode perder por até um gol de diferença no duelo de voltaEsportes
Ler artigo
Athletico empata com o Grêmio na Arena da Baixada e segue no G-5 do Brasileirão

Athletico empata com o Grêmio na Arena da Baixada e segue no G-5 do Brasileirão

Furacão joga com um a menos desde o primeiro tempo, segura pressão e mantém posição entre os primeiros colocadosEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas