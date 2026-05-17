Paraná Clube vence o Araucária e fica perto do acesso à elite do Paranaense

Tricolor faz 2 a 0 no jogo de ida da semifinal da Segundona e pode perder por um gol na volta para garantir vaga na final e o retorno à primeira divisão

71
O Paraná Clube deu um passo importante rumo ao retorno à elite do Campeonato Paranaense. Na tarde deste domingo (17), o Tricolor venceu o Araucária por 2 a 0, no estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá, pela partida de ida da semifinal da Segundona.

Foto: Roberta Kotowski / Araucária

A equipe paranista começou pressionando e criou boas oportunidades ainda no primeiro tempo.

Logo aos cinco minutos, Coutinho cobrou falta com perigo, mas mandou por cima do gol defendido por Juliano. 

Três minutos depois, o técnico do Araucária, Ednélson, acabou expulso após tocar na bola com a mão enquanto ela ainda estava em jogo.

O Paraná seguiu dominante e quase abriu o placar aos 18 minutos, quando Ruan Lima arriscou de fora da área e acertou a trave. Pouco depois, João Felipe desperdiçou outra boa chance para o Tricolor ao finalizar sem direção.

A pressão continuou durante toda a primeira etapa. Aos 25 minutos, Ruan Lima voltou a finalizar com perigo e obrigou Rafael a fazer grande defesa.

Já aos 44, o Araucária respondeu em contra-ataque rápido, e Coutinho quase marcou para a equipe da Região Metropolitana de Curitiba.

Na volta do intervalo, o Paraná manteve o ritmo ofensivo. Aos 12 minutos, Bruno Dip arriscou de longa distância e Rafael salvou novamente o Araucária. Dois minutos depois, Caíque cruzou na área e o zagueiro Vitão desviou contra a própria meta, acertando a trave.

O gol paranista saiu aos 27 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio de Elvis, Samuel subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo das redes.

Nos acréscimos, aos 45 minutos, Gustavo Portela fez bela jogada individual, deixou dois marcadores para trás e tocou na saída do goleiro Rafael para fechar o placar em 2 a 0.

Com o resultado, o Paraná Clube pode perder por até um gol de diferença no confronto de volta para garantir vaga na final da Segundona e confirmar o acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense.

Caso o Araucária vença por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Vitória por três ou mais gols elimina o Tricolor.

O jogo de volta acontece no próximo sábado (23), às 15h30, na Vila Capanema.


Ficha técnica

SEGUNDONA PARANAENSE

Semifinal – Jogo de ida

ARAUCÁRIA 0X2 PARANÁ CLUBE


Araucária

Rafael; Guedes (Dener), Vitão, Guilherme, Hiago (Bicudo); Ivo (Flávio), Marcelo (Wallisson), Victor Albanez; Coutinho (Vinicius Alemão), Scharan e Gabriel. Técnico: Ednelson Silva

Paraná Clube

Juliano; Caíque Geloni, Salazar (Lucão), Thiago Dombroski, Ferreira; Bruno Dip, João Felipe (Samuel), Thiaguinho; Daniel Cruz (Mateus Santana); Elvis(Michelon) e Ruan Lima (Gustavo Portela) Técnico: Tcheco


Local: Estádio Gigante do Itiberê (Paranaguá-PR)

Árbitro: Diego Ruan Pacondes da Silva

Assistentes: Luis Henrique Campanhoni Amadori e Marlon André Custódio Almeida

Gols: Samuel, aos 27/2º e Gustavo Portela aos 45/2º

Cartões amarelos:Rafael, Marcelo, Gabriel, Scharan (ARA); Tcheco (PRC)

Cartões vermelhos: Ednelson (Técnico ARA), aos 8 do 1º.

