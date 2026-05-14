Coritiba é eliminado pelo Santos no Couto Pereira

O Coritiba está eliminado da Copa do Brasil 2026. Na noite desta quarta-feira (13), no Couto Pereira, o Coxa foi derrotado pelo Santos por 2x0, no duelo de volta da quinta fase, e deu adeus à competição nacional. Após o empate sem gols na partida de ida, o time paulista garantiu a classificação com autoridade em Curitiba.
Mesmo com um início promissor diante da torcida, a equipe coxa-branca viu o cenário mudar aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Gabriel Bontempo acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar. Pouco depois, aos 27, Adonis Frias aproveitou cruzamento e marcou de cabeça, ampliando a vantagem santista ainda antes do intervalo.
Precisando reagir, o Coritiba voltou para a segunda etapa tentando pressionar em busca de pelo menos o empate, resultado que levaria a decisão para os pênaltis. No entanto, o time paranaense encontrou dificuldades ofensivas, mostrou pouca criatividade no setor de ataque e não conseguiu furar a defesa adversária.
Sem força para uma reação, o Coxa confirmou a eliminação e agora passa a concentrar todas as atenções no Campeonato Brasileiro, sua única competição restante na temporada.
Curiosamente, o próximo compromisso alviverde será novamente diante do Santos. As equipes voltam a se enfrentar no domingo (17), às 11h, na Neo Química Arena, pela próxima rodada do Brasileirão.
FICHA TÉCNICA
Coritiba 0 x 2 Santos
Copa do Brasil – Quinta fase – volta
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga (Felipe Jonatan). Jacy, Tiago Cóser (Lucas Taverna) e Bruno Melo; Vini Paulista (Gustavo), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier (Renato Marques), Pedro Rocha e Lavega (Breno Lopes) Técnico: Fernando Sobral
Santos: Brazão; Igor Vinicius, Lucas Verisimo, Adonis Frias, Escobar; Oliva (William Arão), João Schmidt e Neymar (Gabigol); Rollheisher (Gabriel Menino), Gabriel Bontempo (Gustavo Henrique) e Barreal (Rony). Técnico: Cuca
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h30.
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC).
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).
⚽ Gols: Gabriel Bomtempo (20/1º) e Frias (28/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Jacy (CFC); Adonis Frias, Escobar (SAN)
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.
🏟️ Público: 35.948 pagantes/ 36.100 total.
💸 Renda: R$ 2.076.073,00.
Fernando Plantes