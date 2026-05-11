Vasco vence o Athletico em São Januário e amplia jejum do Furacão fora de casa

O Vasco conquistou uma importante vitória na noite deste domingo ao derrotar o Athletico Paranaense por 1 a 0, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida foi marcado por Thiago Mendes, ainda no primeiro tempo.

Empurrado pela torcida, o time carioca iniciou a partida pressionando o adversário e criou boas oportunidades logo nos primeiros minutos.

Antes dos cinco minutos, o Vasco já havia levado perigo em pelo menos três jogadas, incluindo uma bola na trave e duas defesas decisivas do goleiro Santos.

A insistência vascaína foi premiada aos 36 minutos da etapa inicial. Após passe de Puma Rodríguez, Thiago Mendes recebeu livre pelo meio, invadiu a área e finalizou com precisão para vencer Santos e abrir o placar em São Januário.

Mesmo em desvantagem, o Athletico tentou reagir ainda no primeiro tempo. A equipe paranaense apostou em cruzamentos e chutes de média distância, mas encontrou dificuldades diante da boa organização defensiva do Vasco. Quando acionado, o goleiro Léo Jardim fez intervenções importantes para manter a vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Furacão passou a controlar mais a posse de bola e pressionou em busca do empate. O Vasco, por sua vez, adotou postura mais defensiva e tentou explorar os contra-ataques. Apesar da pressão dos visitantes, os cariocas conseguiram administrar o resultado sem sofrer grandes riscos.

A derrota ampliou o jejum do Athletico como visitante. O time chegou a sete partidas sem vencer fora de casa. A última vitória longe de Curitiba aconteceu ainda no Campeonato Paranaense, diante do Foz. Pelo Brasileirão, o único triunfo fora da Arena da Baixada foi na estreia da competição, contra o Internacional, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Athletico permanece na quinta colocação, com 23 pontos, enquanto o Vasco sobe para a oitava posição, com 20 pontos.

O próximo compromisso do Furacão será na quinta-feira, diante do Atlético-GO, em Goiânia, pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe volta a jogar no domingo (17), contra o Flamengo, na Arena da Baixada.





Ficha Técnica

Vasco 1 x 0 Athletico

Brasileirão 2026 – 15ª rodada





Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Lucas Freitas); Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas (Tchê Tchê); Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez (Ramon Rique)e Spinelli (Brenner). Técnico: Renato Gaúcho.





Athletico: Santos; Carlos Terán (Léo Dérik), Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Portilla, Luiz Gustavo (Felipinho), João Cruz (Bruno Zapelli) e Steven Mendoza; Bruninho (Felipe Chiqueti) e Renan Peixoto (Isaac). Técnico: Odair Hellmann.





🗓️ Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 20h30.

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

🔎 Árbitro: Raphael Claus (SP).

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE).

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽ Gols: Thiago Mendes (36/1º); (41/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Thiago Mendes, Rojas, Robert Renan (VAS) e Andrés Gómez; Portilla, (CAP).

🏟️ Público: 13.315 pagantes (13.917 pessoas).