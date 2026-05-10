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Paraná Clube goleia o Toledo e avança para Semi-Finais

Tricolor supera o Toledo com facilidade e agora aguarda Araúcaria ou Rio Branco na próxima fase

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Marcus Benedetti/Paraná ClubeParaná Clube goleia o Toledo e avança para Semi-Finais

O Paraná Clube confirmou sua força na Vila Capanema e aplicou uma goleada de 6x1 sobre o Toledo, na tarde deste domingo (10), pelo duelo de volta das quartas de final da Segundona do Campeonato Paranaense. Com grande atuação coletiva, o Tricolor construiu o placar elástico com gols de Mateus Santana, João Felipe, Ruan Lima, Thiaguinho e Liliu, que marcou duas vezes, assegurando a classificação para a semifinal da competição.

Agora, a equipe paranista aguarda a definição do confronto entre Araucária e Rio Branco, nesta segunda-feira (11), para conhecer o próximo adversário na luta por uma vaga na decisão.

O Toledo começou melhor e tentou dificultar as ações nos primeiros minutos, mas o Paraná rapidamente tomou conta da partida. Em cobrança de escanteio, Mateus Santana subiu bem para abrir o placar. A resposta visitante veio pouco depois, quando Shinji aproveitou falha defensiva para empatar.

A igualdade, porém, durou pouco. Na reta final do primeiro tempo, João Felipe e Ruan Lima comandaram o ataque tricolor em jogadas de velocidade pelas laterais. Primeiro, João Felipe marcou após assistência de Ruan. Depois, o camisa ofensivo retribuiu e serviu o companheiro, que ampliou antes do intervalo.

Na etapa final, o Tricolor controlou completamente o jogo e pouco sofreu defensivamente. Aproveitando a superioridade técnica, Thiaguinho e Liliu, que saíram do banco, ampliaram o marcador.

Nos minutos finais, Gustavo Portela cruzou, a bola explodiu na trave e Liliu apareceu livre para completar e fechar a goleada por 6x1, levando a torcida presente na Vila Capanema ao delírio.

FICHA TÉCNICA

SEGUNDONA PARANAENSE – Quartas de final (jogo de volta)

PARANÁ CLUBE 6x1 TOLEDO

Paraná Clube: Juliano; Caíque Geloni (Gustavo Portela), Salazar, Mateus Santana, Ferreira (Thiaguinho); Bruno Dip; João Felipe (Liliu), Clayton, Elvis (Eltinho); Daniel Cruz (Samuel) e Ruan Lima. Técnico: Tcheco.

Toledo: Kauã Gomes; Jean, Fábio Paganelli; Shinji, Thiago, Akunna, Paim; Pinheiro (Marlon), Samuel (Henrique) e Agnael (Matheus). Técnico: Juari Juliano.

Local: Vila Capanema, Curitiba (PR)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Sergio Henrique Monteiro Gomes e Matheus Gurski Szymczak

Gols: Mateus Santana, aos 9, Shinji, aos 13, João Felipe, aos 28, e Ruan Lima, aos 44 minutos do 1º tempo; Thiaguinho, aos 14, e Liliu, aos 22 e no fim do 2º tempo.

Cartão amarelo: Henrique (Toledo)

Público: 7.944 torcedores

Renda: R$ 242.398,75.


Tags:
SegundonaParanaense 2026Paraná Clube#tricolor da Vila
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