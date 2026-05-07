Redão motos
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Opinião

O Poder dos Ministros do STF precisa ser freado

No alto da Praça dos Três Poderes, ergue-se um templo de mármore onde onze togados exercem um poder que fermenta como amido: incha, ocupa espaço e endurece quando confrontado.

76
Crédito: Dorivan MarinhoO Poder dos Ministros do STF precisa ser freado

No alto da Praça dos Três Poderes, ergue-se um templo de mármore onde onze togados exercem um poder que fermenta como amido: incha, ocupa espaço e endurece quando confrontado. Ali, mordomias viram rotina e salários extras se penduram como enfeites num cabide de benesses surreais.

São auxílios, gratificações e "penduricalhos" costurados ao contracheque que esticam a Constituição como elástico de paletó importado. Lagostas à mesa em eventos oficiais, contratos milionários que circulam ao redor, sociedades discretas que regam as mesmas mãos que deveriam apenas julgar. Tudo sob o verniz de discursos bem estruturados, lidos em plenário com voz grave e pose de eternidade.

Julgam-se entre pares. Avaliam as próprias falhas, absolvem as próprias dúvidas e carimbam-se mutuamente como ilibados. Nenhum risco, nenhum rabisco fora da linha que eles mesmos traçam. Portam-se como deuses no Olimpo de vidro e concreto, blindados por segurança máxima e por dezenas de assessores que lhes prestam honras, redigem votos e dão cabo de cada afazer enquanto o país assiste aqui de baixo.

De carteirinha na mão, transitam como potentados intocáveis. O prédio é luxuoso, a liturgia é impecável, e o poder  esse amido  segue fermentando, alimentando a si mesmo, longe do fogo baixo da realidade que dizem interpretar.

Pra terminar é sempre bom lembrar: poder sem freio tende a seguir o caminho da arbitrariedade que esmaga, e não imagino alguma santidade no supremo. Pesso limite, porque lagosta na mesa dos ministros tem gosto de sal amargo na mesa do povo. E estes penduricalhos absurdos para os de toga se apresentam como se estivessem rasgando a Constituição que juraram proteger.

Tags:
STFSupremo Tribunal FederalPolítica BrasileiraDemocraciaPoderPoder JudiciárioInstituiçõesJustiçaOpinião
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Opinião

Estamos votando no partido ou no candidato?

Estamos votando no partido ou no candidato?

Coluna @Podsemrestrições, por Wagner Schlichting, reflete sobre a polarização política, o papel dos partidos e os...Opinião
Ler artigo
A emoção das cartas resiste em tempos digitais

A emoção das cartas resiste em tempos digitais

Crônica relembra o valor afetivo da escrita à mão em uma era dominada pelas mensagens instantâneasOpinião
Ler artigo
Baixe o volume das suas certezas

Baixe o volume das suas certezas

Jornalista Humberto SchvabeOpinião
Ler artigo
​O Descompasso da Modernidade

​O Descompasso da Modernidade

Uma reflexão sobre o poder, a verdade e o silêncio das escolhasOpinião
Ler artigo
Entre Ventos e Tempestades: O Grito Silencioso da Natureza

Entre Ventos e Tempestades: O Grito Silencioso da Natureza

Refletindo sobre a nossa relação com o clima em Curitiba e no ParanáOpinião
Ler artigo
Paraná Clube e o caminho árduo que o torcedor não escolheu

Paraná Clube e o caminho árduo que o torcedor não escolheu

Por: Fernando PlantesOpinião
Ler artigo
Crise na CBF: denúncias, irregularidades e a cortina de fumaça com o anúncio do novo técnico

Crise na CBF: denúncias, irregularidades e a cortina de fumaça com o anúncio do novo técnico

Por: Fernando PlantesOpinião
Ler artigo
CBF - a

CBF - a "ditadura" do futebol brasileiro

Por: Fernando PlantesOpinião
Ler artigo
Coritiba na Copa do Brasil: Azarado ou Incompetente?

Coritiba na Copa do Brasil: Azarado ou Incompetente?

Por: Fernando PlantesOpinião
Ler artigo
O declínio de um Clube que começou Gigante

O declínio de um Clube que começou Gigante

Por, Fernando PlantesOpinião
Ler artigo
O Poder, Sua Graça: Dilemas e Desafios

O Poder, Sua Graça: Dilemas e Desafios

Neste hábito de ir a fundo nas questões, acordei hoje refletindo sobre o poder e este caminhar na tênue linha entre...Opinião
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas