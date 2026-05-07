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Política

Michel Temer defende união nacional e critica polarização política durante evento na Alep

Ex-presidente participou de coletiva em Curitiba e falou sobre a necessidade de um pacto entre sociedade civil e os três poderes

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Créditos Wagner SchlichtingMichel Temer defende união nacional e critica polarização política durante evento na Alep

O ex-presidente Michel Temer participou, no dia 23 de abril, de um evento na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), onde comentou sobre o atual momento de polarização política vivido no país. Durante coletiva de imprensa, Temer defendeu a criação de um pacto de pacificação envolvendo a sociedade civil e os três poderes da República: Legislativo, Executivo e Judiciário.

Sempre cauteloso nas respostas, o ex-presidente afirmou que o cenário político nacional exige diálogo e união. Temer classificou a ideia como uma espécie de “pacto de pacificação entre ação civil e os três poderes”. Ao ser questionado novamente sobre o tema, reconheceu a dificuldade em romper a polarização política existente no Brasil e evitou fazer previsões sobre futuras lideranças na Presidência da República.


Nos bastidores de Brasília, muitos avaliam que Temer segue atuando como um importante articulador político entre setores da direita e da esquerda, mesmo sem ocupar atualmente um cargo eletivo. No Paraná, o cenário político também segue indefinido, especialmente na discussão sobre a sucessão do Governo do Estado, que ainda não possui um nome consolidado como favorito.

Enquanto isso, no cenário nacional, o ambiente político continua marcado por desgaste, disputas e críticas à atuação dos representantes públicos. A fala de Temer reacendeu debates sobre a possibilidade de um entendimento institucional capaz de reduzir os conflitos políticos e promover maior estabilidade no país.

O discurso do ex-presidente também trouxe uma reflexão sobre o momento vivido pela democracia brasileira e o papel da população na escolha de seus representantes.

Por Wagner Schlichting

Tags:
Michel Temer#políticaPolítica BrasileiraEx Presidente do Brasil#BrasilALEP#CuritibaPolarização PolíticaMDB#Brasília#eleições
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