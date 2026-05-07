Mauro Moraes oficializa filiação ao PL e reforça aliança política com Sergio Moro

Em um movimento que reforça articulações já em curso no cenário político paranaense, o deputado estadual Mauro Moraes consolidou sua parceria com Sergio Moro ao formalizar sua filiação ao Partido Liberal (PL), legenda à qual Moro está vinculado.

Mauro Moraes foi um dos primeiros nomes de destaque da política do Paraná a defender publicamente a candidatura de Sergio Moro ao governo do Estado. Agora, ao ingressar no mesmo partido, transforma esse apoio em alinhamento institucional, fortalecendo uma aliança que vinha sendo construída desde as primeiras manifestações em favor do projeto político liderado por Moro.





A filiação representa mais do que um gesto partidário. O movimento sinaliza coesão estratégica e reforça a base de sustentação de uma possível candidatura ao governo, ampliando a articulação política em torno de propostas e diretrizes comuns.

Com trajetória consolidada na vida pública, Mauro Moraes agrega experiência e capilaridade ao grupo político, que ganha novo fôlego no contexto estadual. O registro deste momento evidencia como apoios que surgem no campo das ideias evoluem para compromissos formais, impactando diretamente o desenho das forças políticas no Paraná.