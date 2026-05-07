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Política

Mauro Moraes defende presença mais ativa do Estado nos bairros e reforça alinhamento com Sérgio Moro na segurança pública

Deputado estadual destaca policiamento de proximidade, aumento do efetivo e fortalecimento das ações de combate à criminalidade

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DivulgaçãoMauro Moraes defende presença mais ativa do Estado nos bairros e reforça alinhamento com Sérgio Moro na segurança pública

A segurança pública segue entre as principais preocupações da população paranaense, especialmente nas regiões urbanas, onde moradores relatam aumento da sensação de insegurança no cotidiano. Diante desse cenário, o deputado estadual Mauro Moraes tem defendido uma atuação mais próxima e efetiva do Estado nos bairros, com foco na prevenção e no reforço da presença policial.

Com trajetória ligada à área da segurança pública, o parlamentar afirma que os avanços no combate à criminalidade precisam estar acompanhados da sensação de proteção da população no dia a dia.

“Segurança não é só número. É a tranquilidade de sair de casa, de ir ao trabalho, de frequentar uma praça com a família. Isso só acontece quando o Estado está presente”, afirmou Mauro Moraes.

A pauta defendida pelo deputado converge com o posicionamento do senador Sergio Moro, que também tem defendido o fortalecimento das instituições e políticas mais rígidas no enfrentamento à criminalidade em nível nacional.

Entre as medidas defendidas por Mauro Moraes estão o retorno dos módulos policiais nos bairros, a ampliação do efetivo da Polícia Militar e o aumento das rondas ostensivas, principalmente em regiões comerciais e locais de grande circulação de pessoas.

Segundo o deputado, a presença constante da polícia nas ruas contribui diretamente para a prevenção de crimes e para o fortalecimento da confiança da população nas forças de segurança.

“Quando o cidadão vê a polícia na rua, ele se sente protegido. E o criminoso pensa duas vezes antes de agir”, destacou.


O parlamentar também ressaltou a necessidade de planejamento contínuo para a reposição do efetivo policial, considerando o número de agentes que passam para a reserva todos os anos. Para ele, a realização de novos concursos públicos representa um avanço importante, mas precisa ter continuidade para atender à demanda crescente.

Além das ações de segurança, Mauro Moraes destacou que investimentos em educação, iluminação pública e infraestrutura urbana também são fundamentais para contribuir na redução da criminalidade e na melhoria da qualidade de vida da população.

A atuação alinhada entre Mauro Moraes e Sergio Moro reforça uma pauta comum voltada ao fortalecimento da segurança pública, das instituições e da busca por soluções que ampliem a sensação de tranquilidade da população paranaense.

Tags:
Segurança PúblicaMauro MoraesSérgio Moro#parana#políticaPolícia Militar#CuritibaCombate ao ClimeNotícias do ParanáPolítica Brasileira
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