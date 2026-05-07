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Manutenção que acolhe: investimento na Escola Especial reforça cuidado com quem mais precisa

Escola Municipal no Capão Raso recebe intervenção urbana com novo pátio, cobertura de embarque e melhorias no entorno

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DivulgaçãoManutenção que acolhe: investimento na Escola Especial reforça cuidado com quem mais precisa

A Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira, no bairro Capão Raso em frente à Rua da Cidadania do Pinheirinho está passando por uma importante intervenção urbana que reforça o papel do investimento público na melhoria da qualidade de vida da população.

A unidade, que atende cerca de 320 estudantes com diferentes necessidades, muitos deles dependentes de transporte especial, receberá um novo pátio de estacionamento e uma cobertura para embarque e desembarque, garantindo mais segurança, conforto e organização no acesso.

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas de Curitiba, as obras também incluem a criação de vagas para os profissionais da UPA Pinheirinho, contribuindo para melhorar o fluxo no entorno e reduzir conflitos de circulação em uma região de grande movimento.

Com investimento de R$ 1,2 milhão e prazo de execução de 150 dias, a iniciativa integra o programa PRO Curitiba, considerado um dos maiores projetos de infraestrutura da cidade.

Mais do que uma obra física, a intervenção evidencia como espaços públicos ainda disponíveis podem e devem  ser utilizados de forma estratégica para atender demandas reais da comunidade.

Ao criar um acesso interno protegido para os estudantes, a Prefeitura reduz riscos em uma via movimentada e traz mais tranquilidade para famílias e profissionais.

A iniciativa também impacta diretamente o cotidiano escolar e o atendimento em saúde, ao organizar melhor o entorno e valorizar a região.

Trata-se de um investimento que vai além da infraestrutura: fortalece o direito à educação com dignidade, amplia a segurança urbana e reafirma a importância de planejar a cidade com foco nas pessoas.

Tags:
Educação InclusivaInfraestrutura Urbana#Curitiba#PinheirinhoCapão RasoGestão públicaPRO CuritibaEducação Especial
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