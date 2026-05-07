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Lideranças comunitárias e autoridades prestigiam o trabalho do CONSEG Pinheirinho

Reunião marcou a entrega da Carta Constitutiva e destacou a atuação voluntária de lideranças em prol da segurança e do bem-estar da comunidade

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DivulgaçãoLideranças comunitárias e autoridades prestigiam o trabalho do CONSEG Pinheirinho

A reunião do CONSEG Pinheirinho para a cerimônia de entrega da Carta Constitutiva foi marcada pelo reconhecimento às lideranças que assumem, de forma voluntária e comprometida, o trabalho em prol da segurança e do bem-estar da comunidade.

À frente desse importante movimento está o presidente Rangel, que além de conduzir o CONSEG, também exerce sua liderança junto ao Conselho de Saúde, dedicando seu tempo e esforço em duas frentes fundamentais para a população, movido apenas pelo compromisso com o bairro e com as pessoas.

Reconhecendo esta dedicação do presidente e de todos os diretores, o evento contou com a presença e o prestigiamento da poucas autoridades e lideranças, mas as pessoas que ali estavam reconhecem este trabalho e entre elas vale desta a presença da Administradora Regional do Pinheirinho Janaína acompanhada com sua equipe, reforçando a importância da proximidade entre o poder público e as demandas da comunidade.

Com maior proximidade em termos de trabalho da Polícia Militar que está mais próxima da população, foi representada pelo comandante do 13º Batalhão, Cel. Serena e outros colegas de corporação. Também o comandante da Guarda Municipal, representantes da CGI e demais autoridades que atuam diretamente na segurança da região.

É importante registrar também a presença dos poucos moradores, comerciantes e representantes da comunidade que participaram do encontro, valorizando aqueles que acompanham, cobram e contribuem diariamente para uma região mais segura e organizada.

São essas pessoas, muitas vezes de forma silenciosa, que ajudam a construir uma comunidade mais forte, participativa e unida. Parabéns a todos.


Tags:
#Pinheirinho#comunidade#CuritibaSegurança PúblicaComunidade UnidaParticipação PopularPolícia MilitarGuarda MunicipalCidadaniaGestão Comunitária
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