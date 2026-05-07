Ceasa Paraná e Sindaruc destacam força do hortifruti na ExpoApras 2026

A Ceasa Paraná e o Sindaruc marcaram presença na ExpoApras 2026, levando o hortifruti para o centro das atenções do varejo. Realizada em Pinhais, entre os dias 14 e 16 de abril, a feira reuniu mais de 450 marcas do Brasil e Mercosul, atraiu cerca de 60 mil visitantes e movimentou R$ 1,1 bilhão em negócios.

Em meio ao evento, o estande da Ceasa, em parceria com o Sindaruc, chamou atenção ao recriar a experiência de um “grande supermercado”, com gôndolas repletas de flores, frutas, legumes e verduras frescas. Participaram 15 permissionários, evidenciando a força da agricultura paranaense e destacando diversidade, qualidade e o papel estratégico da Ceasa no abastecimento.





Segundo o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Eder Eduardo Bublitz, a feira proporcionou contato direto com compradores e redes supermercadistas, ampliando oportunidades de negócios e dando mais visibilidade aos produtos.

Já o presidente do Sindaruc, Paulo Salesbram, reforçou a relevância do evento para o crescimento do setor. Ao lado de lideranças como o vice-governador Darci Piana e representantes do comércio, destacou que cada encontro gera novas conexões e fortalece o abastecimento no estado.





Salesbram também ressaltou o papel essencial da Ceasa como base desse sistema, valorizando o trabalho diário dos permissionários. “Ver nossos empresários participando e buscando inovação em um evento desse porte reforça que estamos no caminho certo: unidos e em crescimento”, afirmou.

A participação reafirma o compromisso do Sindaruc e da Ceasa Paraná em impulsionar o setor, conectando produção, distribuição e varejo em um mercado cada vez mais dinâmico.