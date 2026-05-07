Caximba vira referência internacional após conclusão de mais de 100 ações em Curitiba

O Plano de Ações de Gênero desenvolvido no Bairro Novo do Caximba, em Curitiba, foi concluído em abril de 2026 após dois anos de execução. Ao longo do período, mais de 100 ações foram realizadas na região, com impactos diretos em áreas como segurança, geração de renda e acesso a serviços públicos.

Com os resultados apresentados, o Caximba passa a ser utilizado como referência para a criação de políticas públicas em outras cidades. O projeto ganhou destaque por ter sido implantado em uma área marcada por histórico de vulnerabilidade social e risco climático no sul da capital paranaense.

O plano começou a ser estruturado em 2022, a partir de um diagnóstico realizado no Bairro Novo do Caximba, região conectada ao Tatuquara e ao eixo sul de Curitiba. Em 2023, as ações foram apresentadas à comunidade e, entre 2023 e 2025, mais de 100 iniciativas foram executadas.

As ações envolveram áreas como segurança, capacitação profissional, mobilidade urbana e ampliação do acesso a serviços públicos. O encerramento oficial ocorreu no dia 15 de abril de 2026, no Centro Cívico, com a apresentação dos resultados alcançados.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, as iniciativas foram desenvolvidas devido à necessidade de integração entre políticas públicas em uma região considerada vulnerável socialmente.

Impactos para os moradores

Entre os principais resultados apontados após a conclusão do projeto estão o aumento do acesso da população a serviços públicos e a ampliação das oportunidades de renda para mulheres por meio de cursos e capacitações.

Moradores também relataram melhora na sensação de segurança no bairro após a execução das ações. Além disso, jovens passaram a participar de iniciativas ambientais e sociais promovidas na região.

O que muda após a conclusão do projeto

Com o encerramento do Plano de Ações de Gênero, o Caximba passa a servir como modelo para novas iniciativas em Curitiba. A expectativa da Prefeitura é utilizar a experiência adquirida na região para replicar ações semelhantes em outros bairros da cidade a partir de 2026.