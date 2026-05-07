Apras Jovem é lançado na ExpoApras com foco nas novas lideranças do varejo

A Associação Paranaense de Supermercados (Apras) lançou oficialmente o Apras Jovem
durante a ExpoApras 2026, realizada em Pinhais até o dia 16. A iniciativa foi criada para
fortalecer a participação de jovens empresários, gestores e sucessores no setor
supermercadista, estimulando o associativismo e preparando novas lideranças para o futuro do
varejo.
O Apras Jovem será presidido por Daniel Pegoraro Júnior, diretor comercial do Grupo Irani,
com Isadora Schmidt Dal Berto, futura sucessora da Rede Ítalo, como vice-presidente. A posse
oficial da diretoria aconteceu durante o jantar da ExpoApras, no dia 14, reunindo lideranças do
setor e convidados.
De acordo com o presidente da Apras, Harri Pankratz, o lançamento representa um passo
estratégico para a continuidade do setor. “Estamos investindo na formação das próximas
lideranças do varejo. O Apras Jovem aproxima esses profissionais da entidade, estimula a
troca de experiências e fortalece o associativismo, garantindo que a Apras siga atual,
representativa e conectada com o futuro”, afirma.
Para o presidente do Apras Jovem, Daniel Pegoraro Júnior, a iniciativa atende a uma demanda
do próprio setor. “Existe uma nova geração que já está dentro das empresas e quer participar
mais, aprender e contribuir. O Apras Jovem nasce para dar espaço a esses profissionais,
promover conexões e preparar esse grupo para assumir, com ainda mais preparo, os desafios
do varejo e a missão de dar continuidade ao legado da Apras”, destaca.
O projeto terá foco em desenvolvimento, capacitação e integração entre os participantes, com
ações como encontros, treinamentos, visitas técnicas e participação ativa nas iniciativas da
entidade.
Divulgação: WBC COMUNICAÇÃO
E-mail: wbc@wbccomunicacao.com.br
Luciana Gavloski: (41) 99132-6135
Veronica Gavloski: (41) 99142-6135
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Admilson Leme