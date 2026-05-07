Apras Jovem é lançado na ExpoApras com foco nas novas lideranças do varejo

A Associação Paranaense de Supermercados (Apras) lançou oficialmente o Apras Jovem

durante a ExpoApras 2026, realizada em Pinhais até o dia 16. A iniciativa foi criada para

fortalecer a participação de jovens empresários, gestores e sucessores no setor

supermercadista, estimulando o associativismo e preparando novas lideranças para o futuro do

varejo.

O Apras Jovem será presidido por Daniel Pegoraro Júnior, diretor comercial do Grupo Irani,

com Isadora Schmidt Dal Berto, futura sucessora da Rede Ítalo, como vice-presidente. A posse

oficial da diretoria aconteceu durante o jantar da ExpoApras, no dia 14, reunindo lideranças do

setor e convidados.

De acordo com o presidente da Apras, Harri Pankratz, o lançamento representa um passo

estratégico para a continuidade do setor. “Estamos investindo na formação das próximas

lideranças do varejo. O Apras Jovem aproxima esses profissionais da entidade, estimula a

troca de experiências e fortalece o associativismo, garantindo que a Apras siga atual,

representativa e conectada com o futuro”, afirma.

Para o presidente do Apras Jovem, Daniel Pegoraro Júnior, a iniciativa atende a uma demanda

do próprio setor. “Existe uma nova geração que já está dentro das empresas e quer participar

mais, aprender e contribuir. O Apras Jovem nasce para dar espaço a esses profissionais,

promover conexões e preparar esse grupo para assumir, com ainda mais preparo, os desafios

do varejo e a missão de dar continuidade ao legado da Apras”, destaca.

O projeto terá foco em desenvolvimento, capacitação e integração entre os participantes, com

ações como encontros, treinamentos, visitas técnicas e participação ativa nas iniciativas da

entidade.

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