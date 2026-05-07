Anvisa suspende produtos da Ypê após apontar risco de contaminação; empresa contesta decisão

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), a suspensão imediata da fabricação, comercialização, distribuição e uso de diversos produtos da marca Ypê, além do recolhimento dos itens já disponíveis no mercado.

A decisão atinge apenas produtos de lotes específicos cuja numeração termina em “1”, incluindo versões de detergentes, lava-louças, lava-roupas e desinfetantes.

Entre os itens listados estão linhas como Lava Louças Ypê (em diferentes versões), Tixan Ypê (lava-roupas líquidos) e desinfetantes das marcas Ypê e Atol.

Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após inspeção realizada na unidade da Química Amparo, em Amparo (SP), onde foram identificadas falhas consideradas relevantes no processo produtivo. O órgão apontou descumprimentos em etapas críticas do sistema de qualidade, produção e controle, o que comprometeria as Boas Práticas de Fabricação.

A agência também alertou para o risco de contaminação microbiológica nos produtos, justificando a suspensão como medida preventiva.

O que fazer se tiver os produtos?

A Anvisa orienta que consumidores que possuam itens dos lotes afetados interrompam o uso imediatamente. A recomendação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê para orientações sobre devolução e recolhimento.

O que diz a Ypê

Em nota, a Ypê afirmou ter recebido a decisão com “indignação”, classificando a medida como “arbitrária e desproporcional”. A empresa informou ainda que pretende recorrer da determinação.

A companhia também declarou possuir laudos de análises independentes que, segundo ela, atestam que os produtos são “totalmente seguros e adequados para uso”.

A decisão da Anvisa foi publicada na Resolução nº 1.834/2026.