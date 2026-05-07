Conth Contabilidade
Redão motos
Menu
Cadastre-se
Login
Opinião

A emoção das cartas resiste em tempos digitais

Crônica relembra o valor afetivo da escrita à mão em uma era dominada pelas mensagens instantâneas

47
DivulgaçãoA emoção das cartas resiste em tempos digitais

Em meio à rapidez das redes sociais e das mensagens digitais, a lembrança das antigas cartas ainda desperta sentimentos de nostalgia e reflexão. Em uma crônica sensível, Neide Seco Schvabe aborda o significado de escrever e receber cartas, prática que marcou gerações e que hoje se tornou cada vez mais rara.

Segundo a autora, havia uma ansiedade especial na espera por uma carta. O tempo entre o envio e a chegada era carregado de expectativas, principalmente quando trazia notícias de familiares, amigos distantes ou de um amor. A chegada do carteiro representava um momento de alegria dentro de casa, enquanto as palavras escritas à mão eram lidas e relidas como um pedaço da vida compartilhado no papel.

A crônica também faz uma reflexão sobre o impacto da tecnologia na comunicação. Para Neide, as redes sociais trouxeram praticidade para o cotidiano, mas acabaram afastando muitas pessoas da escrita manual. As palavras passaram a circular rapidamente pelas telas, enquanto o papel perdeu espaço na rotina das novas gerações.

Mesmo assim, a autora destaca que ainda existem pessoas que mantêm o hábito de escrever. Seja para registrar pensamentos, sentimentos ou simples anotações, a caneta continua sendo uma forma de expressão e conexão consigo mesmo.

Neide também aponta que muitos deixaram de escrever por receio de errar ou pela preferência por meios mais rápidos, como mensagens de áudio. Com isso, a prática da escrita manual vai sendo deixada de lado aos poucos.

Ao final, a cronista reforça que escrever vai além da preocupação com erros gramaticais. Para ela, colocar ideias no papel é uma forma de dar sentido aos sentimentos e permitir que pensamentos ganhem vida.

“Escrever é mais do que acertar. É permitir que uma ideia, por mais simples que seja, se consolide e encontre seu brilho no papel”, destaca a autora.

Neide Seco Schvabe – Abril de 2026

Tags:
CrônicaLiteraturaEscritaCartasLeituraCulturaReflexãoTextoComunicaçãoOpiniãoFatos
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Opinião

O Poder dos Ministros do STF precisa ser freado

O Poder dos Ministros do STF precisa ser freado

No alto da Praça dos Três Poderes, ergue-se um templo de mármore onde onze togados exercem um poder que fermenta...Opinião
Ler artigo
Estamos votando no partido ou no candidato?

Estamos votando no partido ou no candidato?

Coluna @Podsemrestrições, por Wagner Schlichting, reflete sobre a polarização política, o papel dos partidos e os...Opinião
Ler artigo
Baixe o volume das suas certezas

Baixe o volume das suas certezas

Jornalista Humberto SchvabeOpinião
Ler artigo
​O Descompasso da Modernidade

​O Descompasso da Modernidade

Uma reflexão sobre o poder, a verdade e o silêncio das escolhasOpinião
Ler artigo
Entre Ventos e Tempestades: O Grito Silencioso da Natureza

Entre Ventos e Tempestades: O Grito Silencioso da Natureza

Refletindo sobre a nossa relação com o clima em Curitiba e no ParanáOpinião
Ler artigo
Paraná Clube e o caminho árduo que o torcedor não escolheu

Paraná Clube e o caminho árduo que o torcedor não escolheu

Por: Fernando PlantesOpinião
Ler artigo
Crise na CBF: denúncias, irregularidades e a cortina de fumaça com o anúncio do novo técnico

Crise na CBF: denúncias, irregularidades e a cortina de fumaça com o anúncio do novo técnico

Por: Fernando PlantesOpinião
Ler artigo
CBF - a

CBF - a "ditadura" do futebol brasileiro

Por: Fernando PlantesOpinião
Ler artigo
Coritiba na Copa do Brasil: Azarado ou Incompetente?

Coritiba na Copa do Brasil: Azarado ou Incompetente?

Por: Fernando PlantesOpinião
Ler artigo
O declínio de um Clube que começou Gigante

O declínio de um Clube que começou Gigante

Por, Fernando PlantesOpinião
Ler artigo
O Poder, Sua Graça: Dilemas e Desafios

O Poder, Sua Graça: Dilemas e Desafios

Neste hábito de ir a fundo nas questões, acordei hoje refletindo sobre o poder e este caminhar na tênue linha entre...Opinião
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas