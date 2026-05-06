Urbs amplia horário de atendimento nas Ruas da Cidadania em Curitiba

As unidades de atendimento da Urbanização de Curitiba (Urbs) passam a operar com horário ampliado a partir desta quarta-feira (6). A medida vale para os postos localizados nas Ruas da Cidadania e também para o serviço itinerante Urbs Móvel.

Com a mudança, os pontos fixos passam a funcionar das 8h às 17h, acompanhando o horário das Ruas da Cidadania, anteriormente, o atendimento ocorria entre 10h e 16h. Já o Urbs Móvel terá expediente das 8h30 às 16h, ampliando o período em relação ao horário anterior, que era das 10h30 às 15h.

A ampliação tem como objetivo facilitar o acesso dos usuários do transporte coletivo aos serviços oferecidos. Entre eles estão a emissão da primeira e segunda via do cartão-transporte, bloqueio e desbloqueio, consulta de extratos financeiros, atualização cadastral e recarga de créditos pendentes.

De acordo com o gestor da área de fiscalização da Urbs, Claudinei Moro, o reforço na estrutura de atendimento também inclui a contratação de 73 funcionários terceirizados. Com isso, a capacidade diária de agendamentos será ampliada de 2.229 para 5.778 atendimentos.

Segundo Moro, o novo horário busca atender diferentes perfis de usuários. “O início às 8h permite que muitos trabalhadores sejam atendidos antes do expediente, enquanto o funcionamento até as 17h beneficia quem só pode comparecer no período da tarde. Além disso, as unidades permanecem abertas durante o horário de almoço”, afirma.

Para utilizar os serviços, é necessário realizar agendamento prévio por meio do sistema Agenda Online. A exceção é o Urbs Móvel, que atende por ordem de chegada.





Atualmente, as unidades da Urbs estão distribuídas nas dez regionais da cidade: Matriz, Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, Pinheirinho, Portão/Fazendinha, Santa Felicidade, Tatuquara e Cidade Industrial de Curitiba (CIC).





Agendamento pelo Agenda Online

