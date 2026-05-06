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Economia

Curitiba lança portal gratuito que conecta trabalhadores a vagas de emprego

Plataforma Emprega Curitiba reúne oportunidades em diversos setores e permite cadastro e candidatura de forma totalmente online

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DivulgaçãoCuritiba lança portal gratuito que conecta trabalhadores a vagas de emprego

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza à população o portal Emprega Curitiba, uma plataforma gratuita que centraliza oportunidades de trabalho em diferentes áreas da economia.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado de trabalho, aproximando candidatos e empresas por meio de um sistema simples, direto e digital.

As vagas podem ser consultadas diretamente no site oficial da ferramenta, onde também estão disponíveis informações detalhadas sobre cada oportunidade.

O processo de candidatura é feito de forma online, permitindo que o usuário acompanhe todas as etapas da seleção.


De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Sérgio Bento, o portal vai além de um banco de vagas. “A proposta é criar uma conexão efetiva entre oportunidades e pessoas, incentivando o crescimento profissional e o desenvolvimento das empresas da cidade”, afirmou.

Para os candidatos, o acesso à plataforma ocorre em quatro etapas: cadastro com preenchimento de currículo, busca de vagas por região, candidatura à oportunidade desejada e acompanhamento do processo seletivo pelo painel do usuário. A recomendação é manter os dados de contato atualizados, já que as empresas realizam o contato diretamente para entrevistas.

Empresas também podem utilizar o portal para divulgar vagas. O cadastro é feito na área específica para empregadores, com o registro do CNPJ. Em seguida, é possível publicar anúncios com informações como cargo, requisitos, salário e localização.

A plataforma ainda permite gerenciar candidaturas e selecionar perfis conforme as necessidades da organização.


Clique AQUI para acessar o site:

Tags:
#CuritibaEmpregoVagas de EmpregoEmprega CuritibaMercado de TrabalhoOportunidadesTrabalhoEconomia#inovaçãoPrefeitura de Curitiba
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