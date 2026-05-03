Redão motos
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Athletico empata com o Grêmio na Arena da Baixada e segue no G-5 do Brasileirão

Furacão joga com um a menos desde o primeiro tempo, segura pressão e mantém posição entre os primeiros colocados

34
Divulgação AthleticoAthletico empata com o Grêmio na Arena da Baixada e segue no G-5 do Brasileirão

O Athletico ficou no empate sem gols com o Grêmio na noite deste sábado (2), na Arena da Baixada, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com um jogador a menos durante boa parte da partida, o time paranaense conseguiu segurar o resultado e somar mais um ponto na tabela.

A equipe da casa começou melhor e criou boas oportunidades com João Cruz, mas o Grêmio rapidamente equilibrou as ações, deixando o jogo mais truncado.

Aos 30 minutos, Enamorado cometeu falta em Esquivel, que reagiu com uma cotovelada. Após revisão do VAR, o jogador do Athletico foi expulso.

Com a desvantagem numérica, o técnico Odair Hellmann ajustou a equipe, sacando João Cruz para a entrada de Léo Derik. Ainda assim, o time gaúcho não conseguiu aproveitar a superioridade antes do intervalo.

Na etapa final, o equilíbrio permaneceu, com poucas chances claras para os dois lados. O Grêmio levou perigo aos 30 minutos, quando Pavón fez boa jogada individual e cruzou para André Henrique, que não conseguiu finalizar com precisão.

Nos minutos finais, cada equipe teve uma oportunidade. Willian finalizou com perigo para os visitantes, mas Carlos Terán salvou de cabeça, enquanto Mendoza respondeu em contra-ataque, chutando para fora.

Com o empate, o Athletico chega aos 23 pontos e ocupa a quinta colocação. Já o Grêmio soma 17 pontos e aparece em 12º lugar.

Na próxima rodada, o Furacão enfrenta o Vasco fora de casa, no dia 10, às 18h30, em São Januário. O Grêmio, por sua vez, encara o Flamengo em Porto Alegre pelo Brasileirão e, antes disso, joga pela Copa Sul-Americana contra o Deportivo Riestra, na terça-feira (5).


Ficha Técnica

Athletico 0x0 Grêmio

Brasileirão 2026 – 14ª rodada


Athletico: Santos; Benavídez, Arthur Dias, Carlos Terán e Lucas Esquivel; Felipinho, Portilla (Riquelme) e João Cruz (Léo Derik); Mendoza, Kevin Viveros e Bruninho (Dudu). Técnico: Odair Hellmann.


Grêmio: Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Wagner Leonardo; Pavón, Leonel Pérez, Nardoni (Willian), Gabriel Mec (Riquelme) e Pedro Gabriel; Enamorado (André) e Braithwaite (Tetê). Técnico: Luis Castro.


🗓️ Data e horário: sábado, 02 de maio de 2026, às 18h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF).

🚩 Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

🟨 Cartões Amarelos: Kevin Viveros, Odair Hellmann e Benavídez (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Lucas Esquivel (CAP); Riquelme (GRE).

🏟️ Público: 25.589 pagantes/26.753 presentes.

Tags:
Athleticoathletico prGrêmioBrasileirãoFutebolCampeonato BrasileiroEmpateArena da Baixada
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Coritiba é goleado pelo Vitória em Salvador

Coritiba é goleado pelo Vitória em Salvador

Com direito a "olé" da torcida do Leão e provocações do adversário, Coxa não consegue bom resultado fora de casaEsportes
Ler artigo
Ayrton Senna: 32 anos de saudade e um legado eterno na Fórmula 1

Ayrton Senna: 32 anos de saudade e um legado eterno na Fórmula 1

Tricampeão mundial, brasileiro segue como referência no automobilismo e inspiração para gerações dentro e fora...Esportes
Ler artigo
Athletico vence o Vitória e sobe ao G5 do Brasileirão

Athletico vence o Vitória e sobe ao G5 do Brasileirão

Furacão faz 3 a 1 na Arena da Baixada, chega aos 22 pontos e encosta nos líderesEsportes
Ler artigo
Coritiba é superado pelo Grêmio em Porto Alegre

Coritiba é superado pelo Grêmio em Porto Alegre

Time coxa-branca jogou com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempoEsportes
Ler artigo
Paraná Clube vence Patriotas de virada, garante liderança e segue invicto na Segundona

Paraná Clube vence Patriotas de virada, garante liderança e segue invicto na Segundona

Tricolor faz 2 a 1 na Arena da Baixada, alcança maior pontuação da fase e terá o Toledo nas quartas de finalEsportes
Ler artigo
Sem inspiração, Athletico empata com o Atlético-GO na Arena da Baixada

Sem inspiração, Athletico empata com o Atlético-GO na Arena da Baixada

Furacão estreia com empate na Copa do Brasil de 2026 em duelo contra o DragãoEsportes
Ler artigo
Coritiba empata com o Santos fora de casa e decisão fica para o Couto Pereira

Coritiba empata com o Santos fora de casa e decisão fica para o Couto Pereira

Copa do Brasil 2026Esportes
Ler artigo
Athletico perde para o líder Palmeiras

Athletico perde para o líder Palmeiras

Furacão jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a maisEsportes
Ler artigo
Coritiba bate o Atlético- MG e volta a vencer

Coritiba bate o Atlético- MG e volta a vencer

Com gols de Breno Lopes e Pedro Rocha, time alviverde segura pressão do Galo e sobe na classificaçãoEsportes
Ler artigo
Paraná Clube vence o Araucária e segue isolado na liderança da Segundona

Paraná Clube vence o Araucária e segue isolado na liderança da Segundona

Com gol do estreante Daniel Cruz, Tricolor mantém invencibilidade, chega a 20 pontos e amplia vantagem na ponta da...Esportes
Ler artigo
Coritiba busca reação fora de casa, empata com o Botafogo

Coritiba busca reação fora de casa, empata com o Botafogo

Coxa abre o placar, sofre a virada no segundo tempo, mas reage rapidamente e garante um ponto.Esportes
Ler artigo
Athletico bate a Chapecoense e volta a vencer no Brasileirão

Athletico bate a Chapecoense e volta a vencer no Brasileirão

Furacão mais uma vez faz valer fator casa e se recupera após duas derrotasEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas