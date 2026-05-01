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Ayrton Senna: 32 anos de saudade e um legado eterno na Fórmula 1

Tricampeão mundial, brasileiro segue como referência no automobilismo e inspiração para gerações dentro e fora das pistas

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Instituto Ayrton Senna/DivulgaçãoAyrton Senna: 32 anos de saudade e um legado eterno na Fórmula 1

Há 32 anos, em 1º de maio de 1994, o mundo do esporte perdia Ayrton Senna após um grave acidente durante o Grande Prêmio de Ímola, na Itália.

Naquele domingo, o Brasil trocou a expectativa por mais uma vitória pela apreensão diante das notícias que vinham do circuito. A confirmação da morte, por volta das 13h05, marcou uma das páginas mais tristes da história do automobilismo.

Mesmo após mais de três décadas, o nome de Senna permanece vivo na memória dos brasileiros e no cenário global da Fórmula 1. Considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos, ele segue como símbolo de excelência, talento e determinação. Sua trajetória continua sendo revisitada em produções recentes, como uma minissérie lançada por plataforma de streaming, além de servir de inspiração para novos pilotos.

Nascido em São Paulo, em 21 de março de 1960, Ayrton Senna da Silva teve contato com o automobilismo ainda na infância. Aos quatro anos, ganhou do pai seu primeiro kart, iniciando uma relação precoce com a velocidade. Aos 12, já competia oficialmente, e anos depois seguiu para a Europa, onde deu sequência à formação nas categorias de base.

A estreia na Fórmula 1 aconteceu em 1984, no Grande Prêmio do Brasil, no Rio de Janeiro, pela equipe Toleman. No entanto, foi sua transferência para a Lotus, no ano seguinte, que marcou o início de sua ascensão.

Posteriormente, na McLaren, viveu o auge da carreira ao conquistar três títulos mundiais, em 1988, 1990 e 1991, consolidando seu nome entre os maiores da categoria.

Instituto Ayrton Senna/Divulgação

Ao longo da carreira, Senna construiu uma relação única com o público brasileiro, que celebrava suas vitórias como conquistas nacionais. Suas performances marcantes, especialmente sob chuva, e o domínio no circuito de Mônaco  onde venceu cinco vezes consecutivas entre 1989 e 1993, ajudaram a consolidar sua imagem como um piloto excepcional.

Em 1994, já pela Williams, Senna teve a carreira interrompida de forma precoce após o acidente na curva Tamburello, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Ele tinha 34 anos.

Instituto Ayrton Senna/Divulgação

Sua morte provocou mudanças profundas na Fórmula 1, impulsionando avanços significativos em segurança, como o desenvolvimento de estruturas mais resistentes, melhorias nos cockpits e protocolos médicos mais rigorosos.

Além dos resultados nas pistas, Senna também se destacou pela intensidade com que encarava a profissão e pela conexão emocional com fãs. Sua visão sobre o automobilismo ia além da competição, envolvendo aspectos de autoconhecimento e superação. Em entrevistas, frequentemente abordava os limites entre desempenho e risco, refletindo sobre a própria condição humana no esporte.

Os números reforçam sua grandeza: em 161 Grandes Prêmios disputados, conquistou 41 vitórias, 65 pole positions, 80 pódios e três títulos mundiais. Entre seus principais feitos estão oito poles consecutivas, 11 largadas seguidas na primeira fila e seis poles no GP de San Marino. À época, também detinha o recorde de poles na categoria.

Mais do que estatísticas, Ayrton Senna deixou um legado duradouro. Último brasileiro a conquistar um título mundial na Fórmula 1, ele segue como referência técnica e emocional no esporte, eternizado como uma das maiores lendas da história do automobilismo.

Tags:
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