Paraná Clube vence Patriotas de virada, garante liderança e segue invicto na Segundona

Tricolor faz 2 a 1 na Arena da Baixada, alcança maior pontuação da fase e terá o Toledo nas quartas de final

Dido Henrique - PRCParaná Clube vence Patriotas de virada, garante liderança e segue invicto na Segundona

O Paraná Clube confirmou a liderança da primeira fase da Segundona do Campeonato Paranaense 2026 ao vencer o Patriotas por 2 a 1, de virada, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela nona e última rodada.

Empurrado por mais de 22 mil torcedores, o Paraná começou pressionando e criou boas oportunidades nos minutos iniciais.

Aos 20, Ruan Lima quase abriu o placar, exigindo grande defesa do goleiro adversário. Na sequência, Caíque também levou perigo, mas a zaga do Patriotas salvou em cima da linha.

Após o início intenso dos mandantes, o Patriotas equilibrou as ações e passou a levar mais perigo nos minutos finais da primeira etapa. Aos 45, Arisson arriscou de fora da área e quase marcou, mas o duelo foi para o intervalo sem gols.

O cenário mudou logo no início do segundo tempo. Aos oito minutos, o Patriotas abriu o placar com Cristian, que aproveitou sobra dentro da área para balançar as redes. O Paraná reagiu rapidamente e quase empatou aos 13, quando Gustavo Portela acertou a trave.

O empate veio pouco depois. Aos 15, após cobrança de escanteio de Elvis, Thiago Dombroski subiu bem e cabeceou firme para deixar tudo igual.

A virada foi construída novamente em bola parada: aos 28 minutos, Daniel Cruz desviou após cobrança de falta e garantiu o 2 a 1 para o Tricolor.

Com o resultado, o Paraná encerra a primeira fase com 23 pontos, somando sete vitórias e dois empates em nove jogos, sendo o único invicto do torneio. 

A partida registrou o maior público da competição até o momento, com 22.009 pagantes (22.989 no total).

Foto: Thiago Silvério 

Quartas de final definidas

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) ainda irá confirmar datas e horários dos confrontos das quartas de final.

Os duelos são:

Toledo x Paraná Clube

Nacional x Patriotas

Paranavaí x Laranja Mecânica

Rio Branco x Araucária


Foto: Dido Henrique 


Ficha Técnica

Paraná Clube 2 x 1 Patriotas

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – 9ª rodada

Paraná Clube: Juliano; Caíque Geloni, Salazar, Thiago Dombroski e Bruno Dip; Ferreira, Clayton (Thiaguinho) e Elvis (Lucas Nunes); Daniel Cruz, Ruan Lima (Ueslei Brito) e Samuel (Gustavo Portela). Técnico: Tcheco.

Patriotas: Igor Souza; João Amilton, Ryan, Felipe Rocha e Caio Queiroz; Índio, Arisson (Ataliba), Vitinho e Copetti; Vini Ribeiro (Pidpala) e Cristian (João Bernardo). Técnico: Dudu Sales.

🗓️ Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 15h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima (PR).

🚩 Assistentes: Nathan Martins e Lucas Henrique Gowatiski (PR).

⚽ Gols: Cristian (8/2º); Thiago Dombroski (14/2º) e Daniel Cruz (27/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Nunes (PRC); Vitinho, Vini Ribeiro, (PAT)

🏟️ Público: 22.009 pessoas

