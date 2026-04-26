Coritiba é superado pelo Grêmio em Porto Alegre

O Coritiba foi superado pelo Grêmio por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), na Arena do Grêmio, em confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão 2026.

A equipe paranaense voltou a ser derrotada fora de Curitiba após um longo período de invencibilidade, que durava desde 12 de outubro, quando havia perdido para o Cuiabá, ainda pela Série B. Desta vez, a expulsão de Bruno Melo, aos 30 minutos da etapa inicial, teve impacto direto no andamento do jogo.

Até então, o duelo era equilibrado, com oportunidades criadas pelos dois lados. No entanto, com superioridade numérica, o time gaúcho passou a pressionar mais. Aos 34 minutos, Carlos Vinícius chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Já aos 42, Gabriel Mec não desperdiçou e marcou o gol que garantiu a vantagem dos donos da casa.

Na segunda etapa, mesmo com um jogador a menos, o Coxa manteve a competitividade e tentou buscar o empate, mas encontrou dificuldades para transformar as chances em gol. Já nos acréscimos, a situação ficou ainda mais complicada com a expulsão de Jacy. O Grêmio ainda teve um segundo gol anulado, mas conseguiu segurar o resultado e encerrar a sequência de cinco jogos sem vitória na competição.

Com o resultado, o Coritiba permanece com 19 pontos, ocupando a sétima colocação. Já o Grêmio chega aos 16 pontos e sobe para o 11º lugar na tabela.

O Coxa volta a campo no sábado (2), às 18h30, quando enfrenta o Vitória fora de casa. O Grêmio, por sua vez, tem compromisso pela Sul-Americana na quarta-feira, diante do Palestino, também longe de seus domínios.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 1 x 0 Coritiba

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Grêmio: Weverton; Pavon, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Perez (Noriega), Arthur (Riquelme) e Gabriel Mec (Braithwaith); Enamorado (Tetê), Amuze e Carlos Vinicius (Nardoni). Técnico: Luis Castro

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon (JP Chermont), Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Tiago Cóser), Vini Paulista (William Oliveira) e Josué; Breno Lopes (Felipe Jonatan), Lucas Ronier e Pedro Rocha (Lavega) Técnico: Fernando Seabra

🗓️ Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 18h30.

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).

🔎 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ Gols: Gabriel Mec (42/1º);

🟨 Cartões Amarelos: Carlos Vinicius, Léo Perez, Viery (GRE); Vini Paulista e Breno Lopes (CFC)

🟥 Cartões Vermelhos: Bruno Melo e Jacy (CFC). Luis Castro (GRE);

🏟️ Público: Não divulgado.

💸 Renda: Não divulgada.



