Izzy Mais
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Coritiba empata com o Santos fora de casa e decisão fica para o Couto Pereira

Copa do Brasil 2026

29
JP Pacheco / CoritibaCoritiba empata com o Santos fora de casa e decisão fica para o Couto Pereira

Coritiba e Santos ficaram no 0 a 0 na noite desta quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pelo confronto de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.

Com o resultado, a definição da vaga nas oitavas de final será no dia 13 de maio, no Couto Pereira.

Mesmo sem gols, o duelo foi movimentado e com boas oportunidades para os dois lados.

O time paulista começou melhor e pressionou desde os primeiros minutos. Em uma falha na saída de bola do Coritiba, o Santos criou  chances seguidas dentro da área e chegou a marcar com Gabigol, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Com o passar do tempo, o Coxa equilibrou a partida e passou a explorar os contra-ataques, principalmente com Josué e Lucas Ronier.

Na etapa final, o jogo seguiu aberto. O Coritiba aproveitou os espaços e quase abriu o placar aos 14 minutos, quando Breno Lopes acertou o travessão após boa jogada ofensiva.

A melhor oportunidade da equipe paranaense veio pouco depois: Vini Paulista avançou livre e tocou para Pedro Rocha, que, sem goleiro, desperdiçou uma chance clara.

Nos minutos finais, o ritmo caiu e as equipes encontraram mais dificuldades na criação. Ainda assim, o Santos quase marcou aos 42 minutos, quando Neymar cobrou falta da entrada da área e acertou a trave.

Antes da partida decisiva pela Copa do Brasil, o Coritiba volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

A equipe enfrenta o Grêmio no domingo, em Porto Alegre. E o Santos enfrenta o Bahia, em Salvador. 



Ficha Técnica

Santos 0 x 0 Coritiba

Copa do Brasil – Quinta fase (ida)


Santos: Diógenes; Escobar, Luan Peres, Lucas Verissimo e Igor Vinicius; William Arão (Miguelito), Gustavo Henrique (Oliva) e Neymar; Gabriel Bontempo (Zé Rafael), Barreal (Moises) e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser e Jacy; Felipe Jonatan; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastián Gómez (Wallisson) e Josué; Lucas Ronier, Renato Marques (Pedro Rocha) e Breno Lopes (Lavega Técnico: Fernando Seabra.


🗓️ Data e horário: quarta-feira 22 de abril de 2026, às 19h30.

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP).

🔎 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ).

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

🟨 Cartões Amarelos: Tiago Cóser, Wallisson, Vini Paulista (CFC) Neymar (SAN).

🏟️ Público: 7.182 pessoas

Tags:
Coritibacoxa brancacoxa#CuritibaCouto PereiraVila Belmirocopa do brasilBrasileirão#neymarNeymar JuniorSeleção Brasileira
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas