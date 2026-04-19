O “carro amaldiçoado” de James Dean: mito, coincidências e o que realmente aconteceu

A morte do ator James Dean, em 1955, aos 24 anos, marcou Hollywood e também deu origem a uma das lendas mais conhecidas do universo automotivo.

O Porsche 550 Spyder que ele dirigia no momento do acidente fatal passou a ser chamado de “amaldiçoado”, após uma série de histórias envolvendo suas peças.

Dean e o Porsche, poucas horas antes do acidente (Foto: Reprodução)

O carro, apelidado de “Little Bastard”, ficou severamente danificado após o acidente. O que restou foi adquirido pelo customizador George Barris, que decidiu vender algumas das peças.

A partir daí, surgiram relatos que ajudaram a construir a fama sombria do veículo.

Um dos casos mais citados envolve os pilotos Troy McHenry e William Eschrich, que compraram componentes do Porsche. McHenry teria utilizado o motor em seu carro de corrida e morreu em um acidente durante uma prova. Já Eschrich, que também usava peças do veículo, sofreu um grave acidente, mas sobreviveu. Esses episódios são considerados a principal base da lenda.

Outras histórias começaram a circular com o passar dos anos. Há relatos de que peças como suspensão e transmissão teriam causado falhas em veículos, resultando em acidentes embora muitos desses casos não tenham documentação confiável.

Reprodução Internet

Também surgiram versões de que peças foram roubadas e que os ladrões teriam se ferido ao tentar utilizá-las, além de um suposto incêndio em uma garagem que teria destruído tudo ao redor, exceto os restos do Porsche.

A narrativa ganhou ainda mais força com episódios envolvendo exposições do carro. Em uma dessas ocasiões, o veículo teria caído de um suporte e ferido uma pessoa. Em outra história, o caminhão que transportava o Porsche teria se envolvido em um acidente.

Apesar da popularidade desses relatos, faltam registros sólidos que comprovem os acontecimentos.

Um fato real que contribui para o mistério é o desaparecimento do carro. Em 1960, enquanto era transportado para uma exposição, o que restava do Porsche simplesmente sumiu.

Até hoje, seu paradeiro é desconhecido.

Especialistas e historiadores apontam que a chamada “maldição” é resultado de uma combinação de tragédia, coincidências e histórias amplificadas ao longo do tempo. Embora alguns incidentes tenham ocorrido, não há evidências concretas que sustentem a ideia de que o carro ou suas peças causavam acidentes de forma sistemática.

Assim, o “carro amaldiçoado” de James Dean permanece mais como um fenômeno cultural do que um mistério sobrenatural um exemplo clássico de como fatos reais podem se transformar em lenda.