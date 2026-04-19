Athletico perde para o líder Palmeiras

O Athletico foi superado pelo Palmeiras por 1 a 0 na noite deste domingo (19), no Allianz Parque, em São Paulo, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo atuando com um jogador a mais durante praticamente todo o segundo tempo, após a expulsão de Murilo logo aos dois minutos da etapa final, o Furacão não conseguiu evitar a derrota. Com o resultado, o time paranaense permanece com 19 pontos, ocupando a sexta posição. Já o Palmeiras segue firme na liderança, agora com 29 pontos.

Na etapa inicial, o Palmeiras teve maior controle das ações e presença ofensiva, enquanto o Athletico adotou uma postura mais defensiva. A estratégia rubro-negra funcionou até os 14 minutos, quando Gustavo Gómez apareceu bem para marcar o único gol da partida. Após sair atrás, o Furacão teve dificuldades para reagir e pouco ameaçou antes do intervalo.

O cenário mudou logo no início do segundo tempo, com a expulsão de Murilo. Com vantagem numérica, o Athletico passou a buscar mais o ataque em busca do empate, mas encontrou uma defesa bem postada do time paulista.

Nos minutos finais, o Furacão ainda teve um pênalti inicialmente marcado a seu favor, mas a decisão foi revista com auxílio do VAR, que anulou a infração. Sem conseguir furar o bloqueio adversário, a equipe paranaense acabou confirmando a derrota fora de casa.

O Athletico volta a campo no próximo domingo (26), às 18h30, na Arena da Baixada, contra o Vitória. Já o Palmeiras enfrenta o Bragantino no mesmo dia e horário, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada

Palmeiras 1x0 Athletico

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Benedetti) e Arias (Felipe Anderson); Ramón Sosa (Vitor Roque) e Flaco López (Bruno Fuchs). Técnico: Abel Ferreira.

Athletico: Santos; Terán, Aguirre (Leozinho) e Arthur Dias; Jadson (João Cruz), Portilla (Zapelli), Luiz Gustavo (Renan Peixoto), Dudu (Chiqueti) e Esquivel; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Local: Allianz Parque (São Paulo-SP)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gol: Gustavo Gómez, aos 14 minutos do 1º tempo

Cartões amarelos: Murilo e Ramón Sosa (Palmeiras); Portilla, Jadson, João Cruz e Esquivel (Athletico)

Cartão vermelho: Murilo, aos 2 minutos do 2º tempo

Público e renda: não divulgados



