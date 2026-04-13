Trincheira da Marechal Otávio Saldanha Mazza passa por recuperação

Nem toda obra que transforma a cidade é visível à primeira vista. Desde 26 de janeiro de 2026, a Prefeitura de Curitiba, por meio da Regional Pinheirinho, realiza a recuperação estrutural da trincheira da Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza, importante ligação entre o Pinheirinho e o Sítio Cercado. A previsão de conclusão é maio deste ano.

A intervenção atende a uma demanda essencial de manutenção preventiva e corretiva em uma das vias mais movimentadas da região Sul. Com o tempo, estruturas de concreto sofrem desgastes naturais, como fissuras, rachaduras e infiltrações. Agir antes que esses problemas se agravem é fundamental para garantir segurança e evitar custos maiores no futuro.





A obra inclui a recuperação do concreto, correção de danos estruturais e implantação de um sistema de drenagem em cerca de 350 metros da trincheira, medida importante para evitar o acúmulo de água, um dos principais fatores de deterioração. Também está sendo realizada a recuperação das juntas de dilatação, que permitem a movimentação da estrutura sem causar danos. Em uma etapa posterior, será aplicado revestimento metálico estruturado, reforçando ainda mais a durabilidade.

Mais do que uma intervenção técnica, a obra representa cuidado direto com quem utiliza a via diariamente. A trincheira concentra grande fluxo de veículos, especialmente nos horários de pico, e sua manutenção impacta diretamente a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres.

Durante a execução, podem ocorrer ajustes no trânsito e transtornos temporários, mas é necessária para prevenir problemas maiores e garantir uma estrutura mais segura e eficiente para os próximos anos.

Obras como essa muitas vezes passam despercebidas, mas são fundamentais para o funcionamento da cidade. Investir na manutenção é preservar a mobilidade, aumentar a vida útil das estruturas e garantir mais segurança para todos.