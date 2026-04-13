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Política

Sérgio Moro e Mauro Moraes reforçam luta contra a corrupção e a violência

Uma batalha que não pode parar

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Reprodução InternetSérgio Moro e Mauro Moraes reforçam luta contra a corrupção e a violência

Investigações recentes reacendem debate sobre impunidade e reforçam a necessidade de rigor no combate ao crime no Brasil

O combate à corrupção voltou ao centro do debate nacional diante de novos episódios envolvendo suspeitas de irregularidades em benefícios previdenciários e questionamentos sobre a atuação de instituições financeiras.

Casos como os que envolvem o INSS e o Banco Master reacendem um alerta já conhecido da sociedade: a necessidade permanente de vigilância sobre o uso do dinheiro público.

Nesse cenário, duas trajetórias voltam a ganhar destaque no Paraná: a do senador Sérgio Moro e a do deputado estadual Mauro Moraes, que defendem, de forma alinhada, o fortalecimento das instituições e o enfrentamento firme à criminalidade e à corrupção.

A Operação Lava Jato marcou um período histórico no país ao revelar esquemas que desviaram bilhões de reais e atingiram diretamente a confiança da população nas instituições. Sob a atuação de Sérgio Moro como juiz federal, o Brasil viveu um momento em que a lei foi aplicada com rigor, inclusive contra agentes poderosos.

Para muitos brasileiros, aquele período representou uma mudança concreta na percepção de justiça. Criminosos de colarinho branco passaram a temer a punição, diante de investigações que avançaram e resultaram em condenações inéditas no país.

Hoje, no entanto, o cenário volta a gerar preocupação. A reaparição de casos envolvendo suspeitas de irregularidades e a presença de antigos personagens do noticiário no debate público reforçam a sensação de que o combate à corrupção precisa ser constante e não pode retroceder.

Para Mauro Moraes, essa é uma pauta que exige firmeza e continuidade:

“A sociedade não aceita mais conviver com a impunidade. O que vimos no passado mostrou que é possível enfrentar o crime com seriedade. Esse caminho não pode ser abandonado.”

A união entre Mauro Moraes e Sérgio Moro representa, nesse contexto, a convergência de duas trajetórias marcadas pela defesa da legalidade, da segurança pública e do respeito ao dinheiro da população.

Mais do que uma pauta política, o combate à corrupção e à violência segue sendo, para ambos, um compromisso permanente com a sociedade e com o futuro do país.

Mais de R$ 100 milhões em investimentos vão transformar a malha viária de Curitiba

Curitiba está recebendo um importante pacote de investimentos que ultrapassa R$ 100 milhões para a recuperação e melhoria da malha viária da cidade. A iniciativa representa um avanço significativo na infraestrutura urbana, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população.

Grande parte desses recursos foi destinada à região sul, beneficiando diretamente bairros como Alto-Boqueirão, Boqueirão, Xaxim, Sítio Cercado, Pinheirinho e Uberaba. As ações incluem revitalização asfáltica, manutenção de vias e melhorias estruturais que impactam diretamente o dia a dia de moradores, comerciantes e motoristas.

O investimento é resultado de uma importante parceria entre o mandato do vereador, o deputado estadual Mauro Moraes, além do Governo Municipal de Curitiba e do Governo do Estado do Paraná. A união de esforços tem sido fundamental para tirar projetos do papel e atender as principais demandas da população.

As obras serão realizadas de forma gradual, promovendo não apenas melhorias na mobilidade urbana, mas também contribuindo para o desenvolvimento econômico e a valorização dos bairros contemplados.

Essa conquista reforça o compromisso com uma cidade mais estruturada, acessível e com mais qualidade de vida para todos.

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#Curitiba#paranaInfraestruturaCorrupçãoCombate a Corrupção#política#investimentoSegurançaDesenvolvimentoMobilidade#dinheiro
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