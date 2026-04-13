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Projeto Boa Visão: União de Rotarys fortalece a saúde ocular na CIC

Transformando Vidas através do Olhar

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Projeto Boa Visão: União de Rotarys fortalece a saúde ocular na CIC

Enxergar com clareza é, muitas vezes, o que falta para que uma criança desenvolva todo o seu potencial escolar. Embora pareça um direito básico, o acesso a exames e óculos ainda é um desafio para muitas famílias.

É para preencher essa lacuna que o Projeto Boa Visão atua, transformando a realidade de estudantes em Curitiba.

​A Força da Colaboração

​A iniciativa ganhou um novo fôlego graças à união estratégica entre o Rotary Club Curitiba Cidade Industrial, o Rotary Leste e o Rotary Cristo Rei.

Juntos, os clubes viabilizaram a doação de um equipamento essencial ao Hospital de Clínicas do Paraná: o aparelho para o teste Titmus.

Este recurso permite diagnósticos muito mais precisos, elevando o padrão de atendimento do projeto.

​Impacto no Aprendizado e na Autoestima

​O projeto não é apenas uma doação isolada, mas um ciclo de cuidado que gera resultados práticos:

​Melhora no desempenho escolar: Alunos que antes tinham dificuldade agora acompanham as aulas com segurança.

​Aumento da concentração: Com a visão corrigida, o foco em sala de aula cresce naturalmente.

​Resgate da confiança: Educadores relatam uma mudança visível na participação e na autoestima das crianças.

​Continuidade e Resultados

​A ação mais recente ocorreu no dia 28 de março, quando cerca de 30 alunos das escolas municipais Otto Bracarense Costa e Albert Schweitzer, localizadas na CIC, foram encaminhados para exames no Hospital Barigui de Oftalmologia.

Este trabalho dá sequência ao que foi iniciado em outubro de 2025, época em que 18 crianças já haviam recebido seus óculos.

​Um Olhar para o Futuro

​Realizado semestralmente, o Projeto Boa Visão prova que a mobilização social é capaz de abrir caminhos.

Ao melhorar a visão dessas crianças, o Rotary não entrega apenas lentes; entrega a possibilidade de sonhar e construir um futuro com muito mais clareza.

Tags:
#Curitiba#CICEducação#saúdeBoa VisãoRotary#futuro#crianças
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