Praça das Tendas ganha nova pista de skate no Bairro Novo

O Sítio Cercado acaba de um belo trabalho de revitalização da Praça das Tendas, agora com uma moderna pista de skate e outras melhorias que chega como uma mudança concreta que pode melhorar a maneira como a comunidade ocupa e vive o espaço público.

A entrega foi feita pelo prefeito Eduardo Pimentel, contando com a presença de representantes da Secretaria do Meio Ambiente, diretores da área de parques e praças, a administração regional e vereadores, reforçando o compromisso do poder público com a melhoria dos espaços urbanos e a qualidade de vida nos bairros.